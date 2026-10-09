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Нещодавно отримав державну нагороду: загинув колишній баскетболіст Вищої ліги Клим Лійв

Софія Кулай — 9 жовтня 2026, 13:40
Нещодавно отримав державну нагороду: загинув колишній баскетболіст Вищої ліги Клим Лійв
Клим Лійв
Self Made

Відомий український баскетболіст Станіслав Медведенко повідомив про загибель колишнього баскетболіста Вищої ліги Клима Лійва.

Сумну звістку він сповістив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Клим Лійв загинув… Він любив це життя і завжди брав від нього максимум. Прийшов у Ведмеді зовсім дитиною, потім трохи встиг попрацювати тренером і останні роки захищав Україну зі зброєю в руках. Ще зовсім нещодавно дізнався, що Клим отримав державну нагороду, але життя розвернулося. Спочивай з миром, друже. Дуже шкода", – написав дворазовий чемпіон НБА.

Лійв віддав баскетболу понад 20 років. У минулому Клим виступав за цілу низку клубів – Львівську Політехніку (у Вищій лізі), БК Київ (дубль), Сарни (у Першій лізі), Self Made та Push Team (з обома у Вищій лізі). У складі команди Ведмеді тричі ставав чемпіоном України у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі.

Також викликався до кадетської та юнацької збірних України (U-16) на міжнародні турніри.

У сезоні-2024/25 Лійв набрав 8,5 бала, 5,5 підбирань та 2,3 передачі у 4-х зіграних матчах. Окрім ігрової кар'єри, встиг попрацювати тренером (категорія В).

Раніше повідомлялося, що на війні загинув відомий український волейболіст Любомир Бонк.

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