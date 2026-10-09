Нещодавно отримав державну нагороду: загинув колишній баскетболіст Вищої ліги Клим Лійв

Відомий український баскетболіст Станіслав Медведенко повідомив про загибель колишнього баскетболіста Вищої ліги Клима Лійва.

Сумну звістку він сповістив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Клим Лійв загинув… Він любив це життя і завжди брав від нього максимум. Прийшов у Ведмеді зовсім дитиною, потім трохи встиг попрацювати тренером і останні роки захищав Україну зі зброєю в руках. Ще зовсім нещодавно дізнався, що Клим отримав державну нагороду, але життя розвернулося. Спочивай з миром, друже. Дуже шкода", – написав дворазовий чемпіон НБА.

Лійв віддав баскетболу понад 20 років. У минулому Клим виступав за цілу низку клубів – Львівську Політехніку (у Вищій лізі), БК Київ (дубль), Сарни (у Першій лізі), Self Made та Push Team (з обома у Вищій лізі). У складі команди Ведмеді тричі ставав чемпіоном України у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі.

Також викликався до кадетської та юнацької збірних України (U-16) на міжнародні турніри.

У сезоні-2024/25 Лійв набрав 8,5 бала, 5,5 підбирань та 2,3 передачі у 4-х зіграних матчах. Окрім ігрової кар'єри, встиг попрацювати тренером (категорія В).

Раніше повідомлялося, що на війні загинув відомий український волейболіст Любомир Бонк.