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Сенсація жіночого баскетболу відмовилася від участі у зірковому вікенді НБА – Каррі може врятувати ситуацію

Олексій Погорелов — 30 січня 2025, 09:53
Кейтлін Кларк під час матчу
Кейтлін Кларк
Getty Images

Перший пік драфту WNBA 2024 року Кейтлін Кларк відхилила пропозицію взяти участь у конкурсі триочкових кидків під час зіркового вікенду НБА-2025.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Згідно з джерелом, 23-річна захисниця хоче, щоб її перша участь у зірковому вікенді була у межах WNBA. Про це заявили її представники.

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Зірковий вікенд в НБА пройде у лютому, в той час як подія в WNBA відбудеться у липні.

НБА після минулорічного успіху протистояння Стефа Каррі та Сабріни Іонеску хотіла влаштувати снайперську битву два на два: Кларк та Іонеску проти Каррі та Клея Томпсона.

Повідомляється, що сторони продовжують вести переговори. І допомогти залучити Кейтлін до зіркового вікенду НБА може як раз Каррі.

Існує сценарій, за якого "Шеф" погодиться взяти участь у жіночому конкурсі триочкових кидків влітку. Це буде історична подія, бо ще ніколи гравець НБА не брав участь у зірковому вікенді WNBA, який проводиться з 1999 року.

Незалежно від того, чи погодиться Кларк змінити своє рішення, цього року очікується на реванш між Каррі та Іонеску.

Нагадаємо, що минулої ночі Стеф Каррі відзначився черговим досягненням, обійшовши Рея Аллена у рейтингу кращих скорерів за всю історію НБА.

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