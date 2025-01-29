Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Визначилися учасники турніру висхідних зірок НБА

Олексій Погорелов — 29 січня 2025, 10:30
Визначилися учасники турніру висхідних зірок НБА
Віктор Вембаньяма
Сан-Антоніо Сперс

НБА оприлюднила імена 28 баскетболістів, які візьмуть участь у щорічному турнірі висхідних зірок під час зіркового вікенду НБА.

Список гравців був опублікований на сайті ліги.

НБА обрала десять новачків, одинадцять другорічок та сім гравців G-Ліги для участі в мінітурнірі.

Представники НБА будуть розподілені на три команди по сім гравців. Представники G-Ліги утворять четверту команду.

За команду ліги розвитку міг би зіграти Бронні Джеймс, проте син ЛеБрона вирішив відмовитися від такої можливості.

Цей мінітурнір пройде в ніч на 15 лютого у Сан-Франциско в Чейз Центрі, який прийматиме зірковий вікенд.

Варто зазначити, що переможці турніру висхідних зірок стануть учасниками оновленого формату Матчу всіх зірок у якості четвертої команди.

Нагадаємо, що недавно стали відомі стартові склади команд Сходу та Заходу МВЗ-2025.

НБА зірковий вікенд НБА

НБА

Юта з Михайлюком програла Голден Стейт, Портленд неочікувано здолав Мілуокі в матчі НБА
Божевілля в НБА: юний гравець приніс Х'юстону перемогу неймовірним кидком за 0,7 секунди
Захисник Шарлотт отримав травму в матчі проти Лейкерс
Маямі вчергове за сезон відсторонив Батлера. Йому не сподобалося переведення на лаву запасних
НБА назвала найкращих гравців 14 тижня сезону-2024/25

Останні новини