Визначилися учасники турніру висхідних зірок НБА

НБА оприлюднила імена 28 баскетболістів, які візьмуть участь у щорічному турнірі висхідних зірок під час зіркового вікенду НБА.

Список гравців був опублікований на сайті ліги.

НБА обрала десять новачків, одинадцять другорічок та сім гравців G-Ліги для участі в мінітурнірі.

Представники НБА будуть розподілені на три команди по сім гравців. Представники G-Ліги утворять четверту команду.

The 2025 Castrol Rising Stars ⬇️ pic.twitter.com/X1zpomdES8 — NBA Communications (@NBAPR) January 28, 2025

За команду ліги розвитку міг би зіграти Бронні Джеймс, проте син ЛеБрона вирішив відмовитися від такої можливості.

Цей мінітурнір пройде в ніч на 15 лютого у Сан-Франциско в Чейз Центрі, який прийматиме зірковий вікенд.

Варто зазначити, що переможці турніру висхідних зірок стануть учасниками оновленого формату Матчу всіх зірок у якості четвертої команди.

Нагадаємо, що недавно стали відомі стартові склади команд Сходу та Заходу МВЗ-2025.