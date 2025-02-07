Визначилися склади та форми команд, а також дизайн майданчика Матчу всіх зірок-2025

У ніч на п'ятницю, 7 лютого, ведучі шоу "Inside the NBA" та за сумісництвом колишні гравці НБА Шакіл О'Ніл, Чарльз Барклі та Кенні Сміт провели драфт команд, які зіграють в мінітурнірі оновленого Матчу всіх зірок 2025 року.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

У кожній команді опинилися по 8 баскетболістів, яких було обрано для участі в зірковому вікенді.

Четвертою командою змагання стане переможець аналогічного турніру висхідних зірок.

Команда О'Ніла: ЛеБрон Джеймс, Стефен Каррі, Ентоні Девіс, Джейсон Тейтум, Кевін Дюрант, Деміан Ліллард, Джеймс Харден, Джейлен Браун.

Команда Барклі: Нікола Йокич, Янніс Адетокумбо, Шай Гілджес-Александер, Віктор Вембаньяма, Паскаль Сіакам, Альперен Шенгюн, Карл-Ентоні Таунс, Донован Мітчелл.

Команда Сміта: Ентоні Едвардс, Джейлен Брансон, Джарен Джексон-молодший, Джейлен Вільямс, Даріус Гарленд, Еван Моблі, Кейд Каннінгем, Тайлер Хірро.

🌟 The 2025 #NBAAllStar squads are set! 🌟



Team Chuck, Team Kenny and Team Shaq will be joined by the #CastrolRisingStars champions in the mini-tournament on Sunday, Feb. 16 at 8pm/et on TNT. pic.twitter.com/khZnI8Wj8v — NBA (@NBA) February 7, 2025

До того ж, НБА показала, як виглядатимуть паркет та комплекти форм, у яких команди виступатимуть під час Матчу всіх зірок.

НБА НБА НБА

Зірковий вікенд пройде з 15 по 17 лютого у Сан-Франциско. Цю подію прийматиме Чейз Центр, домашня арена Голден Стейт Ворріорз.

Нагадаємо, що в НБА пройшов дедлайн обмінів, в результаті якого центровий збірної України Олексій Лень змінив команду.