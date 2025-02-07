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Визначилися склади та форми команд, а також дизайн майданчика Матчу всіх зірок-2025

Олексій Погорелов — 7 лютого 2025, 03:04
Зірковий вікенд НБА 2025 року
Зірковий вікенд НБА 2025 року
НБА

У ніч на п'ятницю, 7 лютого, ведучі шоу "Inside the NBA" та за сумісництвом колишні гравці НБА Шакіл О'Ніл, Чарльз Барклі та Кенні Сміт провели драфт команд, які зіграють в мінітурнірі оновленого Матчу всіх зірок 2025 року.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

У кожній команді опинилися по 8 баскетболістів, яких було обрано для участі в зірковому вікенді.

Четвертою командою змагання стане переможець аналогічного турніру висхідних зірок.

Команда О'Ніла: ЛеБрон Джеймс, Стефен Каррі, Ентоні Девіс, Джейсон Тейтум, Кевін Дюрант, Деміан Ліллард, Джеймс Харден, Джейлен Браун.

Команда Барклі: Нікола Йокич, Янніс Адетокумбо, Шай Гілджес-Александер, Віктор Вембаньяма, Паскаль Сіакам, Альперен Шенгюн, Карл-Ентоні Таунс, Донован Мітчелл.

Команда Сміта: Ентоні Едвардс, Джейлен Брансон, Джарен Джексон-молодший, Джейлен Вільямс, Даріус Гарленд, Еван Моблі, Кейд Каннінгем, Тайлер Хірро.

До того ж, НБА показала, як виглядатимуть паркет та комплекти форм, у яких команди виступатимуть під час Матчу всіх зірок.

НБА
НБА
НБА

Зірковий вікенд пройде з 15 по 17 лютого у Сан-Франциско. Цю подію прийматиме Чейз Центр, домашня арена Голден Стейт Ворріорз.

Нагадаємо, що в НБА пройшов дедлайн обмінів, в результаті якого центровий збірної України Олексій Лень змінив команду.

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