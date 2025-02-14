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Реваншу не буде: НБА не проведе триочкову битву Каррі та Іонеску під час зіркового вікенду-2025

Олексій Погорелов — 14 лютого 2025, 21:26
Стефен Каррі та Сабріна Іонеску
Стефен Каррі та Сабріна Іонеску
Getty Images

Баскетбольні фанати можуть не розраховувати на матч-реванш триочкового конкурсу між Стефеном Каррі та Сабріною Іонеску під час зіркового вікенду НБА 2025 року.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, ліга не змогла домовитися про проведення другого протистояння зірок НБА та ЖНБА.

"Ми не змогли розробити план, який, як ми думали, підняв би планку порівняно з минулорічним особливим моментом. Ми всі погодилися не продовжувати це і натомість зосередитися на новому форматі Матчу всіх зірок", – заявив речник НБА Майк Басс.

Минулого року Каррі та Іонеску стали творцями історичної події, коли баскетболіст та баскетболістка змагалися у конкурсі триочкових кидків, який з невеликим відривом виграв лідер Голден Стейт.

Раніше обговорювався варіант із новим протистоянням, у межах якого Стефен Каррі та Клей Томпсон змагалися б із Сабріною Іонеску та Кейтлін Кларк. Проте остання відмовилася від участі в цій події, яка також претендувала на статус історичної.

У підсумку НБА вирішила провести класичний конкурс триочкових кидків, серед учасників якого будуть колишні його переможці. Нагадаємо, що цей конкурс пройде в ніч на неділю, 16 лютого.

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