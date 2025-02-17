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Вперше у кар'єрі: ЛеБрон Джеймс не зіграє в Матчі всіх зірок-2025

Олексій Погорелов — 17 лютого 2025, 02:26
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Суперзірка Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс буде вимушений пропустити майбутній Матч всіх зірок НБА 2025 року.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 40-річний баскетболіст відчуває дискомфорт у лівій стопі та гомілкостопі. Через ці ж проблеми він пропустив гру з Індіаною (124:117) 8 лютого.

"Я сподівався, що вранці мені стане набагато легше, але все було не так, як я хотів", – сказав Джеймс про своє пошкодження.

Варто зазначити, що це буде перший випадок в кар'єрі "Короля", коли він не зможе взяти участь у Матчі всіх зірок. До цього ЛеБрон протягом останніх 20 років незмінно виходив на паркет під час головної події зіркового вікенду НБА.

Нагадаємо, що цього року ЛеБрон Джеймс оновив власний рекорд за кількістю викликів на Матч всіх зірок, отримавши місце в цій події 21 раз поспіль.

На нашому сайті можна ознайомитися з результатами та оглядами минулих подій, які пройшли в межах зіркового вікенду НБА-2025.

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