Сумоїст Аонішікі став почесним гостем на матчі чемпіонату Японії

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин став почесним гостем на матчі японської B One League (другий дивізіон) між командами Токіо Юнайтед і Токіо Z.

Про це повідомляє Sanspo.com. Деталі додає Hochi.news.

22-річний спортсмен зробив дві спроби з лінії штрафних перед початком зустрічі. Перший його кидок влучив у щит, а другий – в кільце, але м'яч не опустився в ціль.

"У школі займався баскетболом. Минуло чимало часу, тому я розчарований, що не зміг влучити. Мабуть, щоб влучити, потрібно потренуватися. Я трохи потримав м'яч, тому радий, що це не був ейр-бол (кидок, коли м'яч не долітає до кошику – прим.)", – зізнався Данило.

大関・安青錦がバスケットボールＢワン（２部）東京Ｕのホーム開幕節で始球式を務めました。写真その３。東京Ｕの中心選手のジョーダン・フェイゾンと笑顔で握手。#sumo #大相撲 #スポーツ報知 https://t.co/oAXDV1pUzv — スポーツ報知 相撲取材班 (@hochi_sumo) October 4, 2026

На арені зібралося 6804 глядачі, деякі з яких навіть тримали плакати з написом "Аонішікі".

"Це було неймовірно. Це була інша атмосфера, ніж у сумо, і я нервував. Такі можливості трапляються нечасто, тому я дуже радий, що мав змогу це відчути".

試合前の TIPOFFセレモニーで始球式を務める、安治川部屋 の #安青錦 関 #TUBC 対 #アースフレンズ東京Z 撮影日:2026.10.4 於有明アリーナ(メイン) https://t.co/k8BInlelig — 東京湾岸アンカナーレ (@TokyoAncanale) October 4, 2026

Токіо Юнайтед запросив Аонішікі на церемоніальний захід, оскільки клуб базується в районі Кото, де також знаходиться стайня сумо Аджигава, в якій мешкає та тренується Явгусишин.

Токіо Юнайтед здобув перемогу в матчі з рахунком 72:53.

Нагадаємо, на турнірі Aki Basho українець здобув 11 перемог при 4 поразках, що дозволило йому посісти друге місце.