Сумоїст Аонішікі став почесним гостем на матчі чемпіонату Японії
Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин став почесним гостем на матчі японської B One League (другий дивізіон) між командами Токіо Юнайтед і Токіо Z.
Про це повідомляє Sanspo.com. Деталі додає Hochi.news.
22-річний спортсмен зробив дві спроби з лінії штрафних перед початком зустрічі. Перший його кидок влучив у щит, а другий – в кільце, але м'яч не опустився в ціль.
"У школі займався баскетболом. Минуло чимало часу, тому я розчарований, що не зміг влучити. Мабуть, щоб влучити, потрібно потренуватися.
Я трохи потримав м'яч, тому радий, що це не був ейр-бол (кидок, коли м'яч не долітає до кошику – прим.)", – зізнався Данило.
На арені зібралося 6804 глядачі, деякі з яких навіть тримали плакати з написом "Аонішікі".
"Це було неймовірно. Це була інша атмосфера, ніж у сумо, і я нервував. Такі можливості трапляються нечасто, тому я дуже радий, що мав змогу це відчути".
Токіо Юнайтед запросив Аонішікі на церемоніальний захід, оскільки клуб базується в районі Кото, де також знаходиться стайня сумо Аджигава, в якій мешкає та тренується Явгусишин.
Токіо Юнайтед здобув перемогу в матчі з рахунком 72:53.
Нагадаємо, на турнірі Aki Basho українець здобув 11 перемог при 4 поразках, що дозволило йому посісти друге місце.