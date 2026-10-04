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Сумоїст Аонішікі став почесним гостем на матчі чемпіонату Японії

Руслан Травкін — 4 жовтня 2026, 21:41
Сумоїст Аонішікі став почесним гостем на матчі чемпіонату Японії
Данило Аонішікі Явгусишин
x.com/hochi_sumo

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин став почесним гостем на матчі японської B One League (другий дивізіон) між командами Токіо Юнайтед і Токіо Z.

Про це повідомляє Sanspo.com. Деталі додає Hochi.news.

22-річний спортсмен зробив дві спроби з лінії штрафних перед початком зустрічі. Перший його кидок влучив у щит, а другий – в кільце, але м'яч не опустився в ціль.

"У школі займався баскетболом. Минуло чимало часу, тому я розчарований, що не зміг влучити. Мабуть, щоб влучити, потрібно потренуватися.

Я трохи потримав м'яч, тому радий, що це не був ейр-бол (кидок, коли м'яч не долітає до кошику – прим.)", – зізнався Данило.

На арені зібралося 6804 глядачі, деякі з яких навіть тримали плакати з написом "Аонішікі".

"Це було неймовірно. Це була інша атмосфера, ніж у сумо, і я нервував. Такі можливості трапляються нечасто, тому я дуже радий, що мав змогу це відчути".

Токіо Юнайтед запросив Аонішікі на церемоніальний захід, оскільки клуб базується в районі Кото, де також знаходиться стайня сумо Аджигава, в якій мешкає та тренується Явгусишин.

Токіо Юнайтед здобув перемогу в матчі з рахунком 72:53.

Нагадаємо, на турнірі Aki Basho українець здобув 11 перемог при 4 поразках, що дозволило йому посісти друге місце. 

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