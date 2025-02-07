Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

НБА оприлюднила імена учасників конкурсу триочкових кидків

Олексій Погорелов — 7 лютого 2025, 22:33
Деміан Ліллард
Деміан Ліллард
BasketNews

НБА розкрила імена баскетболістів, які братимуть участь у конкурсі триочкових кидків під час зіркового вікенду НБА.

Про це стало відомо в соцмережах ліги.

Майбутній конкурс матиме серед учасників двох переможців попередніх контестів: Бадді Гілд вигравав у 2020 році, а Деміан Ліллард є чинним дворазовим переможцем (2023, 2024).

Учасники конкурсу триочкових кидків

  • Джейлен Брансон (Нью-Йорк) – 39,7% реалізації дальніх кидків у сезоні-2024/25;
  • Кейд Каннінгем (Детройт) – 35,4%;
  • Даріус Гарленд (Клівленд) – 42,9%;
  • Тайлер Хірро (Маямі) – 39,3%;
  • Бадді Гілд (Голден Стейт) – 37,1%;
  • Кемерон Джонсон (Бруклін) – 41,7%;
  • Деміан Ліллард (Мілуокі) – 37,9%;
  • Норман Пауелл (Кліпперс) – 43,1%.

Конкурс триочкових кидків зіркового вікенду пройде в ніч на 16 лютого. Нагадаємо, що минулої ночі відбувся драфт команд мінітурніру Матчу всіх зірок 2025 року.

Раніше стало відомо, що сенсація жіночого баскетболу Кейтлін Кларк відмовилася від участі в битві снайперів зіркового вікенду НБА, в якому мали виступити Стеф Каррі, Клей Томпсон і Сабріна Іонеску.

баскетбол Конкурси НБА зірковий вікенд НБА

баскетбол

Дуель з Михайлюком: визначилася дата дебюту Дончича за Лейкерс
Визначилися склади та форми команд, а також дизайн майданчика Матчу всіх зірок-2025
FIBA продовжила відсторонення російських і білоруських команд від участі в міжнародних турнірах
Дедлайн обмінів НБА: Лень переїхав у Вашингтон, Кліпперс виміняли Богдановича
Повернення до столиці: Лень став учасником тристороннього обміну в НБА

Останні новини