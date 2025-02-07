НБА оприлюднила імена учасників конкурсу триочкових кидків
Деміан Ліллард
BasketNews
НБА розкрила імена баскетболістів, які братимуть участь у конкурсі триочкових кидків під час зіркового вікенду НБА.
Про це стало відомо в соцмережах ліги.
Майбутній конкурс матиме серед учасників двох переможців попередніх контестів: Бадді Гілд вигравав у 2020 році, а Деміан Ліллард є чинним дворазовим переможцем (2023, 2024).
Учасники конкурсу триочкових кидків
- Джейлен Брансон (Нью-Йорк) – 39,7% реалізації дальніх кидків у сезоні-2024/25;
- Кейд Каннінгем (Детройт) – 35,4%;
- Даріус Гарленд (Клівленд) – 42,9%;
- Тайлер Хірро (Маямі) – 39,3%;
- Бадді Гілд (Голден Стейт) – 37,1%;
- Кемерон Джонсон (Бруклін) – 41,7%;
- Деміан Ліллард (Мілуокі) – 37,9%;
- Норман Пауелл (Кліпперс) – 43,1%.
Конкурс триочкових кидків зіркового вікенду пройде в ніч на 16 лютого. Нагадаємо, що минулої ночі відбувся драфт команд мінітурніру Матчу всіх зірок 2025 року.
Раніше стало відомо, що сенсація жіночого баскетболу Кейтлін Кларк відмовилася від участі в битві снайперів зіркового вікенду НБА, в якому мали виступити Стеф Каррі, Клей Томпсон і Сабріна Іонеску.