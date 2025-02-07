НБА оприлюднила імена учасників конкурсу триочкових кидків

НБА розкрила імена баскетболістів, які братимуть участь у конкурсі триочкових кидків під час зіркового вікенду НБА.

Про це стало відомо в соцмережах ліги.

Майбутній конкурс матиме серед учасників двох переможців попередніх контестів: Бадді Гілд вигравав у 2020 році, а Деміан Ліллард є чинним дворазовим переможцем (2023, 2024).

Учасники конкурсу триочкових кидків

Джейлен Брансон (Нью-Йорк) – 39,7% реалізації дальніх кидків у сезоні-2024/25;

Кейд Каннінгем (Детройт) – 35,4%;

Даріус Гарленд (Клівленд) – 42,9%;

Тайлер Хірро (Маямі) – 39,3%;

Бадді Гілд (Голден Стейт) – 37,1%;

Кемерон Джонсон (Бруклін) – 41,7%;

Деміан Ліллард (Мілуокі) – 37,9%;

Норман Пауелл (Кліпперс) – 43,1%.

Конкурс триочкових кидків зіркового вікенду пройде в ніч на 16 лютого. Нагадаємо, що минулої ночі відбувся драфт команд мінітурніру Матчу всіх зірок 2025 року.

Раніше стало відомо, що сенсація жіночого баскетболу Кейтлін Кларк відмовилася від участі в битві снайперів зіркового вікенду НБА, в якому мали виступити Стеф Каррі, Клей Томпсон і Сабріна Іонеску.