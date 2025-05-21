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Київ-Баскет продовжив контракт із захисником

Олексій Мурзак — 21 травня 2025, 20:34
Київ-Баскет продовжив контракт із захисником
t.me/kyivbasket

Київ-Баскет продовжив контракт з захисником Єгором Сушкіним.

Про це повідомила пресслужба столичного баскетбольного клубу.

Минулого сезону він провів за команду 36 матчів. Під час регулярного чемпіонату Суперліги 18-річний захисник набирав у середньому 12,9 очка, 2,8 підбирання, 2,9 передачі, 11,4 РЕ.

У плейоф Сушкін набирав 18,1 очка, робив 4,6 підбирання і 3,6 передачі, 16 РЕ.

Напередодні кияни продовжили контракт із головним тренером.

Нагадаємо, за підсумком сезону Дніпро захистив титул чемпіона України, Київ-Баскет завоював срібні нагороди, а Черкаські Мавпи – бронзу національної першості.

Також були визначені перша та друга символічні збірні сезону, а також відомі найкращі тренер, форвард, захисник та найцінніший гравець.

На додаток, було названо найрезультативніший матч сезону, а також команду, яка виконала найбільшу кількість підбирань в межах одного поєдинку.

Раніше стало відомо, що розігруючий Київ-Баскета Павло Буренко увійшов до трійки найкращих асистентів в історії Суперліги.

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