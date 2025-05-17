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Київ-Баскет продовжив контракт із головним тренером

Олексій Мурзак — 17 травня 2025, 21:15
Київ-Баскет продовжив контракт із головним тренером
Дмитро Забірченко
ФБУ

Столичний Київ-Баскет оголосив про продовження контракту з головним тренером Дмитром Забірченком.

Про це повідомила пресслужба київської команди.

Нова угода розрахована до кінця наступного сезону.

Дмитро Забірченко очолив Київ-Баскет в грудні 2023 року і в перший рік досяг з командою бронзових нагород Суперліги, а минулого сезону виграв срібні медалі.

До цього 40-річний наставник вигравав чемпіонство з Будівельником та вивів в еліту Тернопіль.

Нагадаємо, за підсумком сезону Дніпро захистив титул чемпіона України, Київ-Баскет завоював срібні нагороди, а Черкаські Мавпи — бронзу національної першості.

Також були визначені перша та друга символічні збірні сезону, а також відомі найкращі тренер, форвард, захисник та найцінніший гравець.

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