Київ-Баскет продовжив контракт із головним тренером

Столичний Київ-Баскет оголосив про продовження контракту з головним тренером Дмитром Забірченком.

Про це повідомила пресслужба київської команди.

Нова угода розрахована до кінця наступного сезону.

Дмитро Забірченко очолив Київ-Баскет в грудні 2023 року і в перший рік досяг з командою бронзових нагород Суперліги, а минулого сезону виграв срібні медалі.

До цього 40-річний наставник вигравав чемпіонство з Будівельником та вивів в еліту Тернопіль.

Нагадаємо, за підсумком сезону Дніпро захистив титул чемпіона України, Київ-Баскет завоював срібні нагороди, а Черкаські Мавпи — бронзу національної першості.

Також були визначені перша та друга символічні збірні сезону, а також відомі найкращі тренер, форвард, захисник та найцінніший гравець.