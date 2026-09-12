Київ-Баскет підписав уже третього американського легіонера

Київ-Баскет підписав контракт з американським захисником Джевіоном Мейєм.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Мей виступав у студентській лізі США за команду університету Сем Г'юстон (Sam Houston Bearkats в NCAA).

До переходу в український чемпіонат грав у лізі TBL за команду Kokomo Bobkats, де демонстрував солідну статистику: в середньому 11.5 очка, 8.9 підбирання та 4.4 передачі за матч.

26-річний Мей став третім легіонером команди в сезоні-2026/27.

Раніше кияни підписали американського захисника Кема Кларді, а також його земляка, центрового Едді Ханта.