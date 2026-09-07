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Захисник збірної України став гравцем Харківських Соколів

Микола Літвінов — 7 вересня 2026, 16:35
Захисник збірної України став гравцем Харківських Соколів
Єгор Сушкін
ФБУ

Харківські Соколи оголосили про перехід захисника збірної України та Київ-Баскета Єгора Сушкіна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фінансові деталі та терміни угоди не розголошуються.

Зауважимо, що Сушкін протягом минулого сезону провів 31 матч на клубному рівні, у яких набирав у середньому 16.5 очка, виконував 4.3 підбирання та віддав 4.7 асиста.

Окрім того, за підсумками кампанії він потрапив до символічної збірної, а також його нагородили призом імені Олександра Сальникова, який вручається найкращому скореру в чемпіонаті України.

Додамо, що за останні два роки в Київ-Баскеті Сушкін у складі команди під керівництвом Дмитра Забірченка став дворазовим "срібним" призером Суперліги та підняв над головою Кубок України, за підсумками котрого його визнали MVP турніру.

Нагадаємо, що напередодні 20-річного гравця включили в заявку збірної України на матчі другого етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу-2027. Утім, поєдинки проти Греції (82:76) та Чорногорії (98:89) Сушкін провів на лаві запасних.

Київ-Баскет Харківські Соколи Єгор Сушкін

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