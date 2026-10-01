Кларді та Мей принесли Київ-Баскету перемогу над Волинню на старті Суперліги
Київ-Баскет розпочав сезон української баскетбольної Суперліги-2026/27 виїзною перемогою над луцькою Волинню.
Зустріч завершилася з рахунком 89:82.
Столична команда виграла першу чверть із рахунком 28:21. У другій господарі скоротили відставання до одного очка, тож на велику перерву суперники пішли за рахунку 42:43.
Після перерви Київ-Баскет знову збільшив перевагу: третій відрізок гости виграли 30:24. Заключна чверть завершилася внічию – 16:16, що дозволило киянам зберегти відрив у сім очок.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Кларді, який набрав 21 очко та віддав 4 передачі. Мей додав 20 очок, 7 підбирань і 4 передачі.
У складі Волині найкращим за результативністю був Назар Король – 20 очок. Господарі виграли боротьбу за підбирання з рахунком 46:32, однак цього не вистачило для перемоги.
Суперліга України-2026/27
Регулярний чемпіонат
Волинь – Київ-Баскет 82:89 (21:28, 21:15, 24:30, 16:16)
Нагадаємо, у матчі-відкрмтті нового сезону Рівне обіграло Харківських Соколів.