Київ-Баскет розгромив Хмельницький у виїзному матчі Суперліги

Київ-Баскет здобув виїзну перемогу над Хмельницьким у регулярному чемпіонаті Суперліги.

Зустріч завершилася з рахунком 72:51.

Господарі невдало провели стартову десятихвилинку, набравши лише чотири очки проти 12 у суперника. У другій чверті Хмельницький відповів 14:13, але на перерву команди пішли за переваги Київ-Баскета у 7 очок – 25:18.

Після великої перерви кияни знову перехопили ініціативу: виграли третю чверть 22:11 і збільшили відрив до 18 очок. У заключному періоді команди діяли результативніше – Київ-Баскет набрав 25 очок, Хмельницький – 22, тож гості втримали переконливу перевагу.

Найрезультативнішим у матчі став Назар Холод із Київ-Баскета – 17 очок. Ще 12 очок киянам приніс Едді Хант, 11 – Ілля Кабацюра. У Хмельницького найкращим за набраними очками був Деніел Ньютон – 13. Закарі Лавдей і Льюїс Ланді додали по 10.

Чемпіонат України з баскетболу. Суперліга

4-й тур, 23 жовтня

Хмельницький – Київ-Баскет 51:72 (4:12, 14:13, 11:22, 22:25)

Напередодні Харківські Соколи в овертаймі здолали Говерлу, Рівне перемогло Черкаських Мавп, а Ніко-Баскет здолав Волинь, здобувши першу перемогу в поточному сезоні Суперліги.