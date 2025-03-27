Хорнер – про заміну Лоусона: Важко було спостерігати за його труднощами
Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер висловився про заміну Ліама Лоусона на Юкі Цуноду напередодні Гран-прі Японії.
Слова функціонера наводить пресслужба команди.
"Дуже важко було спостерігати за труднощами, які мав Лоусон у перших двох гонах. Його заміна – колективне та суто спортивне рішення. Ми хочемо зберегти чемпіонство серед пілотів та поборотись за перемогу у Кубку конструкторів.
Ми розуміємо, що нам треба доробити наш болід і Юкі нам у цьому допоможе. Зараз нам потрібно захистити кар'єру Ліама та допомогти його прогресу. Лоусону потрібно набратись досвіду", – розповів Хорнер.
Нагадаємо, що у своїх двох етапах у складі "биків" Ліам Лоусон жодного разу не зміг подолати перший сегмент кваліфікації.
Гонщик не зумів завершити Гран-прі Австралії через аварію, у китайському спринті він фінішував 14-м, а у Гран-прі Китаю – 15-м. Тільки після дискваліфікації трьох суперників Лоусон піднявся на дванадцяте місце.
Нагадаємо, 5 квітня розпочнеться третій етап сезону Формули-1 2025 року – на автодромі "Судзука" відбудеться Гран-прі Японії.
Раніше повідомлялось, що команда Альпін має намір провести заміну гонщиків.