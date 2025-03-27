Хорнер – про заміну Лоусона: Важко було спостерігати за його труднощами

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер висловився про заміну Ліама Лоусона на Юкі Цуноду напередодні Гран-прі Японії.

Слова функціонера наводить пресслужба команди.

"Дуже важко було спостерігати за труднощами, які мав Лоусон у перших двох гонах. Його заміна – колективне та суто спортивне рішення. Ми хочемо зберегти чемпіонство серед пілотів та поборотись за перемогу у Кубку конструкторів.

Ми розуміємо, що нам треба доробити наш болід і Юкі нам у цьому допоможе. Зараз нам потрібно захистити кар'єру Ліама та допомогти його прогресу. Лоусону потрібно набратись досвіду", – розповів Хорнер.