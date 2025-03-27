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Хорнер – про заміну Лоусона: Важко було спостерігати за його труднощами

Володимир Максименко — 27 березня 2025, 12:05
Хорнер – про заміну Лоусона: Важко було спостерігати за його труднощами
Крістіан Хорнер
Формула-1

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер висловився про заміну Ліама Лоусона на Юкі Цуноду напередодні Гран-прі Японії.

Слова функціонера наводить пресслужба команди.

"Дуже важко було спостерігати за труднощами, які мав Лоусон у перших двох гонах. Його заміна – колективне та суто спортивне рішення. Ми хочемо зберегти чемпіонство серед пілотів та поборотись за перемогу у Кубку конструкторів.

Ми розуміємо, що нам треба доробити наш болід і Юкі нам у цьому допоможе. Зараз нам потрібно захистити кар'єру Ліама та допомогти його прогресу. Лоусону потрібно набратись досвіду", – розповів Хорнер.

Нагадаємо, що у своїх двох етапах у складі "биків" Ліам Лоусон жодного разу не зміг подолати перший сегмент кваліфікації.

Гонщик не зумів завершити Гран-прі Австралії через аварію, у китайському спринті він фінішував 14-м, а у Гран-прі Китаю – 15-м. Тільки після дискваліфікації трьох суперників Лоусон піднявся на дванадцяте місце.

Нагадаємо, 5 квітня розпочнеться третій етап сезону Формули-1 2025 року – на автодромі "Судзука" відбудеться Гран-прі Японії.

Раніше повідомлялось, що команда Альпін має намір провести заміну гонщиків.

Формула 1 Ред Булл Ліам Лоусон Юкі Цунода Крістіан Хорнер

Крістіан Хорнер

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