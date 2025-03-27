Ред Булл оголосив про заміну Лоусона на Цуноду з Гран-прі Японії

Пілоти системи Ред Булл Ліам Лоусон, що виступає за основну команду, та Юкі Цунода з Рейсінг Буллз, поміняються місцями починаючи з Гран-прі Японії.

Про це повідомляє пресслужба австрійців.

Заміна відбулася через незадовільні виступи новозеландця на старті сезону-2025.

Починаючи з третього етапу кампанії Формули-1, який проходитиме в Японії, Юкі буде напарником Макса Ферстаппена в Ред Булл. Лоусон у свою чергу повернеться в Рейсін Буллз, де він виступатиме разом із новачком Ісаком Хаджаром.

Нагадаємо, що у своїх двох етапах у складі "биків" Ліам Лоусон жодного разу не зміг подолати перший сегмент кваліфікації.

Гонщик не зумів завершити Гран-прі Австралії через аварію, у китайському спринті він фінішував 14-м, а у Гран-прі Китаю – 15-м. Тільки після дискваліфікації трьох суперників Лоусон піднявся на дванадцяте місце.

Раніше стало відомо, що Ред Булл буде не єдиною командою, яка проведе заміну пілота по ходу сезону 2025 року.