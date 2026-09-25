Робота мрії: Горнер розповів, заради якої команди повернувся б у Формулу-1

Колишній керівник Ред Булл Крістіан Горнер заявив, що не виключає повернення до Формули-1 і готовий розглянути варіант із Феррарі, навіть якщо це не буде пов'язане з володінням часткою в команді.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Я завжди був простим найманим співробітником. Я провів так 21 рік, і я не маю необхідності до цього повертатися. На даному етапі мого життя є лише одна команда, де я попрацював би без частки.

Феррарі – найважливіший бренд у Формулі-1. Це мрія. Можна сміливо сказати, що це сплячий гігант Ф-1. Я маю відчуття, що мені залишився ще один танець. Потрібно скуйовдити Тото Вольффу сране волосся", – сказав Горнер.

Після звільнення з Ред Булл Горнер вивчав можливості повернення до чемпіонату як співвласник команди. Зокрема, він входив до групи інвесторів, зацікавленої у придбанні частки в Альпін.

Горнер очолював Ред Булл протягом 20 років і залишив посаду в липні 2025-го.