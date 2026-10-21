Він не був готовим до цього: Хорнер – про переведення Лоусона з Рейсінг Буллз у дорослу команду

Колишній керівник Ред Булл Крістіан Хорнер висловився про переведення Ліама Лоусона у дорослу команду в 2025 році в пару до Макса Ферстаппена.

Своїми думками британець поділився у книзі "Drive".

За словами Хорнера, новозеландець був надто недосвідченим для такого переходу, а його просуванням займався особисто Гельмут Марко.

"Він не мав достатньо досвіду – це був пілот юніорської програми. Гельмут грав у свої ігри – напередодні гонки в Абу-Дабі він особисто пообіцяв Ліаму місце в команді завдяки своєму впливу.

Лоусон протримався всього дві гонки. Йому було важко на передсезонних тестуваннях. Також Ліам мав певний дискомфорт через різницю в характеристиках болідів. Повернення в Рейсінг Буллз було важким, але його взагалі не треба було підвищувати до рівня дорослої команди", – розповів Хорнер.

Нагадаємо, у 2025 році Ліам Лоусон став гонщиком Ред Булл, але взяв участь лише у двох Гран-прі (аварія у Австралії та 12 місце в Китаї), після чого його замінив Юкі Цунода, а сам австралієць повернувся до Рейсінг Буллз.

Крістіан Хорнер очолював Ред Булл протягом 20 років й залишив команду влітку 2025-го.

Після звільнення з Ред Булл англієць вивчав можливості повернення до чемпіонату як співвласник команди. Зокрема, він входив до групи інвесторів, зацікавленої у придбанні частки в Альпін.

Раніше досвідчений британець розповів, як міг підписати у РБ Шарля Леклера та Фернандо Алонсо.