Хорнер розповів, як міг підписати у Ред Булл Леклера та Алонсо

Колишній керівник Ред Булл Крістіан Хорнер розповів про те, як він міг підписати зіркового напарника для Макса Ферстаппена.

Про це функціонер написав у своїй книзі "Drive".

У 2024 році Серхіо Перес почав втрачати форму і коли постало завдання знайти напарника для зіркового нідерландця, Хорнер розглядав декілька варіантів, зокрема Шарля Леклера та досвідченого Фернандо Алонсо.

"Карлос Сайнс та Алонсо були серед можливих кандидатів, останній навіть повідомив мені про зацікавленість у співпраці з Максом. Після цього Хельмут Марко заявив, що вони незадоволені цією ідеєю", – розповів Хорнер.

Після цього британець мав намір підписати Леклера, який того часу був розчарований Феррарі, а Ред Булл знаходились на провідних ролях Формули-1.

Втім, як і у випадку з Алонсо, підписати Леклера завадила позиція Хельмута Марко, тодішнього консультанта Ред Булл. У підсумку, в сезоні-2025 місце Переса посів Ліам Лоусон з Рейсінг Буллз.

Нагадаємо, Крістіан Хорнер очолював Ред Булл протягом 20 років й залишив команду влітку 2025-го.

Після звільнення з Ред Булл англієць вивчав можливості повернення до чемпіонату як співвласник команди. Зокрема, він входив до групи інвесторів, зацікавленої у придбанні частки в Альпін.

Раніше Хорнер висловився про своє багаторічне суперництво із керівником Мерседес Тото Вольффом.