Команда Формули-1 планує заміну пілота по ходу сезону – відомо, коли це станеться

Все йде до того, що кар'єра Джека Дуена у Формулі-1 найближчим часом завершиться, бо Альпін збирається провести заміну у складі гонщиків.

Про це повідомляє ESPN.

22-річний австралієць не вразив керівництво французької команди, через що він втратить своє місце на стартовій решітці. Відбудеться те, про що давно вже писали: Альпін прибере Дуена та посадить у його болід Франко Колапінто.

За інформацією джерела, ця заміна має відбутися перед стартом європейської частини сезону-2025, а саме перед Гран-прі Емілії-Романьї. Даний етап проходитиме з 16 по 18 травня.

У першому Гран-прі сезону Дуен зійшов з дистанції по ходу першого кола, а у другому фінішував тринадцятим. На останньому колі спринту в Китаї австралієць став винуватцем аварії, через що він завершив заїзд останнім. При цьому за підсумками етапу в Шанхаї Джек заробив одразу чотири штрафні бали в суперліцензію.

Нагадаємо, що Франко Колапінто приєднався до Альпін перед стартом цього сезону, перейшовши з Вільямса на правах оренди.

Раніше аргентинця з українським корінням пов'язували із переходом до системи Ред Булл, проте ця інформація виявилася неправдивою.