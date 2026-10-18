Хорнер висловився про чутки навколо свого повернення у Формулу-1

Екскерівник Ред Булл Крістіан Хорнер висловився про чутки навколо свого можливого повернення у Формулу-1.

Слова досвідченого британця наводить ESPN.

Як запевнив функціонер, чутки навколо нього та можливої роботи у Феррарі суттєво перебільшені через те, що він казав про команду раніше.

"Я казав, що навколо Феррарі є особлива аура, це привілей для гонщика і таке інше. Це дійсно мрія будь-якого пілота. Але ж я ніколи не казав, що це і моя мрія також.

Більш за все мене хвилює те, якою буде моя наступна сторінка у Формулі-1. Я навіть гадки не маю про те, де працюватиму", – розповів Хорнер.

Нагадаємо, Крістіан Хорнер очолював Ред Булл протягом 20 років й залишив команду влітку 2025-го.

Після звільнення з Ред Булл англієць вивчав можливості повернення до чемпіонату як співвласник команди. Зокрема, він входив до групи інвесторів, зацікавленої у придбанні частки в Альпін.

Раніше Хорнер висловився про своє багаторічне суперництво із керівником Мерседес Тото Вольффом.