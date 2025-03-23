Гамілтон та Леклер дискваліфіковані за підсумками Гран-прі Китаю

Пілот Феррарі Шарль Леклер та гонщик Альпін П'єр Гаслі отримали дискваліфікації за підсумками Гран-прі Китаю.

Про це повідомила пресслужба FIA.

Болід Леклера виявився на один кілограм легшим, ніж того вимагає регламент. Зазначимо, що це не пов'язано із пошкодженим антикрилом, адже болід зважували із запасним. Річ у тому, що було виявлено недолив палива.

Льюїс Гамільтон отримав дискваліфікацію через надмірний знос контрольної плити під днищем боліда. ФІА зафіксувала товщину плити 8,5–8,6 мм замість мінімально допустимих 9 мм, що є порушенням технічного регламенту.

Окрім того, з причини недостатньої ваги авто дискваліфікували й Гаслі, болід якого теж важив 799 кг.

Таким чином, результат усіх трьох пілотів анулюється. Нагадаємо Леклер фінішував п'ятим, Гамільтон – шостим, Гаслі – одинадцятим, а перемогу здобув Ландо Норріс.

Уже за два тижні відбудеться третій етап сезону Формули-1 2025 року – на автодромі "Судзука" відбудеться Гран-прі Японії.

Раніше повідомлялось, що Ред Булл проведе екстрену нараду через слабкий старт сезону.