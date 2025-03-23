Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Гамілтон та Леклер дискваліфіковані за підсумками Гран-прі Китаю

Володимир Максименко — 23 березня 2025, 13:34
Гамілтон та Леклер дискваліфіковані за підсумками Гран-прі Китаю
Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон
Скудерія Феррарі

Пілот Феррарі Шарль Леклер та гонщик Альпін П'єр Гаслі отримали дискваліфікації за підсумками Гран-прі Китаю.

Про це повідомила пресслужба FIA.

Болід Леклера виявився на один кілограм легшим, ніж того вимагає регламент. Зазначимо, що це не пов'язано із пошкодженим антикрилом, адже болід зважували із запасним. Річ у тому, що було виявлено недолив палива.

Льюїс Гамільтон отримав дискваліфікацію через надмірний знос контрольної плити під днищем боліда. ФІА зафіксувала товщину плити 8,5–8,6 мм замість мінімально допустимих 9 мм, що є порушенням технічного регламенту.

Окрім того, з причини недостатньої ваги авто дискваліфікували й Гаслі, болід якого теж важив 799 кг.

Таким чином, результат усіх трьох пілотів анулюється. Нагадаємо Леклер фінішував п'ятим, Гамільтон – шостим, Гаслі – одинадцятим, а перемогу здобув Ландо Норріс.

Уже за два тижні відбудеться третій етап сезону Формули-1 2025 року – на автодромі "Судзука" відбудеться Гран-прі Японії.

Раніше повідомлялось, що Ред Булл проведе екстрену нараду через слабкий старт сезону.

Льюїс Гамільтон Гран-прі Китаю ФІА Формула 1 Шарль Леклер Феррарі П'єр Гаслі

Льюїс Гамільтон

Претензії Піастрі на титул, смерть легенди та камбек аутсайдера: підсумки етапу Формули-1 в Китаї
Макларен здобув переможний дубль з перемогою Піастрі на Гран-прі Китаю
Піастрі виграв другу кваліфікацію Гран-прі Китаю
Гамільтон виграв спринт Гран-прі Китаю
Гамільтон – про рекордне коло: Виграти поул за кермом Феррарі – це просто неймовірно

Останні новини