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Зараз йому легко живеться: Хорнер висловився про своє суперництво з Вольффом

Володимир Максименко — 16 жовтня 2026, 12:06
Зараз йому легко живеться: Хорнер висловився про своє суперництво з Вольффом
Крістіан Хорнер
Getty Images

Колишній керівник Ред Булл Крістіан Хорнер висловися про своє багаторічне суперництво з Тото Вольффом з Мерседес.

Слова функціонера наводить ESPN.

"Зараз йому живеться дуже легко. Заку Брауну з Макларен – ні, бо він має використовувати двигун від Тото, тому він не може висловлювати своє невдоволення.
Взагалі в будь-якому спорті потрібна конкуренція: як це було між Фергюсоном та Венгером, Моурінью та Гвардіолою. Вона створює розбіжності та поляризує публіку. Я завдяки цьому міг згуртувати навколо себе чудових людей напротивагу Мерседес", – розповів Хорнер.

Нагадаємо, Крістіан Хорнер очолював Ред Булл протягом 20 років й залишив команду влітку 2025-го.

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Після звільнення з Ред Булл англієць вивчав можливості повернення до чемпіонату як співвласник команди. Зокрема, він входив до групи інвесторів, зацікавленої у придбанні частки в Альпін. 

Раніше функціонер розповів, заради якої команди готовий повернутись до Формули-1.

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