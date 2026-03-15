Війна США та Ірану руйнує багатомільйонні плани Формули-1, або як спорт знову опинився не поза політикою

Новини та статті про початок 3 світової вже нікого не дивують, але війна США та Ізраїлю з Іраном впливає не лише на економіку, культуру та безпеку людей – як і завжди, НЕ поза політикою залишився й спорт.

Ізраїль скасував усі спортивні заходи, в Абу-Дабі зупинили матч юнацької Євроліги, а сам Іран, за словами міністра спорту, відмовляється від участі на чемпіонаті світу з футболу 2026 року, що відбудеться в США, Мексиці та Канаді.

Країни Близького Сходу переживають вже доволі буденні для українців речі, однак лише зараз намагаються зрозуміти, як продовжувати жити в цих умовах, адже чимало доходів та інвестицій місцевих держав були закладені у туризм, зокрема спортивний.

Однією з найбільших втрат для регіону стали два етапи Формули-1, у Бахрейні та Саудівській Аравії, що були заплановані на середину квітня.

Чемпіон розповідає, як "королева автоспорту" вчергове прийняла виклик важкої політичної ситуації у світі, та які наслідки очікуватимуть Формулу-1 після скасування етапів на Близькому Сході.

Формула-1 не очікувала, що війна в регіоні може розпочатись

28 лютого відбулось те, що прогнозували різні політичні експерти, але те, до чого більшість не була готова – США та Ізраїль завдали масштабних ударів по Ірану, що спричинило до загибелі аятоли Алі Хаменеї та подальшої ескалації війни на Близькому Сході.

Але ж Формула-1 тільки-тільки завершила проведення останніх тестів напередодні нового, революційного сезону. Окрім того, в останній день зими Макларен та Мерседес мали провести тести гуми Pirelli – як ви могли зрозуміти всі процедури були скасовані.

Тести Формули-1 в Бахрейні, 19 лютого 2026 року Getty Images

Інший чемпіонат під егідою Міжнародної автомобільної федерації (FIA), а саме автоперегони на витривалість (WEC) також зазнали кардинальних змін. Старт змагань мав відбутись у Катарі 26-28 березня, але через початок війни етап оперативно перенесли на більш пізній термін. Відкриватиме сезон WEC Імола, яку пов'язували і з потенційною заміною гонок у Формулі-1.

Також Близький Схід традиційно є важливою проміжною точкою між Європою та Австралією, де проводився дебют кампанії-2026. Початок бойових дій ускладнив чимало логістичних рішень, які були сплановані задовго до початку сезону. Не всі встигали вчасно прибути до країни-континенту, Ф-1 довелось скасувати комендантську годину (команди зазвичай обмежені в часі роботи з болідом протягом дня).

Війна в регіоні застала зненацька всіх, і організаторів автоперегонів у тому числі. Формула-1 дуже довго відтягувала рішення про скасування етапів, але все ж перед гонкою Гран-прі Китаю оголосила про неможливість провести заїзди у квітні.

"Це рішення, яке було необхідно ухвалити, враховуючи ситуацію, яка складається в регіоні. Фанати з Бахрейну та Саудівської Аравії, що завжди підтримували нас, залишайтеся в безпеці, ми думаємо про вас і хочемо повернутися настільки швидко, наскільки можливо", – сказав президент Формули-1 Стефано Доменікалі.

Бахрейн знову без етапу, Саудівська Аравія боролась до кінця

Формулі-1 не вперше доводиться реагувати на суспільно-політичні зрушення у світі. Далеко ходити не треба, у 2022 році через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну був скасований Гран-прі в Сочі. Що цікаво, росіяни планували перенести етап Ф-1 у Санкт-Петербург, перша гонка там планувалась у 2023 році, але вторгнення в Україну перекреслила всі плани.

Бахрейну також не звикати втрачати гонку "королеви автоспорту". Подібне вже траплялось 15 років тому.

14 лютого 2011-го розпочався так званий День гніву, що відбувся внаслідок Арабської Весни. Люди вийшли на масові протести проти авторитарної влади – місцева молодь через соцмережі організовувалась на мирних мітингах, які підтримали деякі опозиційні сили.

Однак мирно протести не завершились – силовики відповідали на масові скупчення людей сльозогінним газом, гумовими кулями, світлошумовими гранатами та дробом. Понад 30 протестувальників у той день отримали поранення, а один загинув.

Getty Images

Перші смерті й викликали обурення світової спільноти, етап, що мав відкрити сезон 2011 року був відкладений, а влітку вже офіційно скасований.

До Саудівської Аравії Формула-1 приїхала значно пізніше, перший етап тут відбувся лише у 2021-му, і саудити дуже не хотіли позбуватися свого етапу цього року. І вони мали свої аргументи.

Річ у тім, що найгарячішим регіоном на сьогодні є Персидська затока, де знаходиться Бахрейн, Катар, ОАЕ – країни, що приймають Формулу-1. Однак траса в Саудівській Аравії розташована на узбережжі Червоного моря, Джедда наразі є хабом для безпечних перельотів з країни.

Організатори гонки, які за різними даними платять Формулі-1 приблизно 50 млн доларів за проведення одного етапу, дуже довго домовлялись аби залишитися у календарі "королеви автоспорту". Тим паче схожий інцидент вже відбувся у 2022 році. Під час практики Ф-1 хусити атакували Джедду та нафтові об'єкти компанії Aramco.

Атаковане нафтове сховище Aramco поблизу траси Формули-1 Getty Images

Попри небезпеку і загрозу повторного удару (нафтове сховище знаходилось в 10 км від проведення етапу) місцева влада надала гарантії безпеки і етап було проведено.

Однак цього разу саудити залишились без Гран-прі Формули-1.

Шансу на перенесення чи замін немає

Обидві країни прагнули б перенести етапи на фінальну частину сезону, однак за нинішнього розкладу це просто неможливо. Наразі календар Формули-1 складається з 24 Гран-прі, що проходять з 8 березня по 6 грудня і велика перерва запланована лише одна – традиційна пауза влітку. Цього року вона триватиме з 26 липня по 23 серпня.

Можливо загострення військового конфлікту в Бахрейні та Саудівській Аравії і вщухне на той час, однак реального варіанту проведення цих етапів немає.

Найбільшою проблематикою для команд є логістика. Перевезення спорядження та техніки між чотирма континентами – дуже складний і продуманий механізм, який не можна перебудувати на раз-два.

Команди завчасно відправляють груз танкерами за кілька місяців, після чого вони плавають морями та океанами, щоб вчасно доставити все необхідне для проведення етапу в будь-якій точці світу. Наразі через війну на Близькому Сході вся ця процедура вже ускладнилась, а змінювати її кардинально заради двох гонок ніхто не буде. Тим паче влітку відбуватиметься серія заїздів у Європі, розбивати їх на близькосхідні або будь-які інші гонки банально складно і не рентабельно.

Але чому ж не можна просто провести гонку на якійсь готовій європейській трасі?

Тут уже ситуація важча. Дійсно, в Європі є кілька хороших треків, що мають всю інфраструктуру для проведення Гран-прі – Імола, Портіман, Стамбул, Поль Рікар у Франції. Однак найбільшою проблемою є організація з продажу квитків та розміщення фанатів. Зазвичай це доволі тривалий процес, що неможливо владнати за кілька тижнів.

🏎 F1, 9 yıl sonra yeniden Türkiye'de!



İstanbul Park, 13-15 Kasım'da Formula 1'e ev sahipliği yapacak. pic.twitter.com/CkWLBTGAca — FutbolArena (@futbolarena) August 25, 2020

У часи COVID-19 якраз забуті європейські траси прийшли на допомогу, коли певні країни закривались через пандемію, але тоді і вболівальників на трибунах не було, організація була значно простішою, а Формулі-1 потрібно було провести певну кількість заїздів за будь-яку ціну, щоб відбити телевізійні контракти.

Зараз такої необхідності немає – у календарі залишається 22 етапи, а судячи з офіційної заяви, юридично близькосхідні етапи досі не скасовані, вони просто відтерміновані, щоб не позбуватися значних фінансових внесків, які роблять Бахрейн та Саудівська Аравія, щоб приймати Ф-1.

Що далі?

Ну для початку потрібно пережити Гран-прі Японії, що відбудеться з 27 по 29 березня. До речі, згідно з повідомленнями ЗМІ, японці були готові прийняти два етапи Формули-1 – одне в Судзуці, що передбачено календарем, а інше в Фуджі.

Перша автодром належить Хонді, а інший Тойоті, яка нещодавно доєдналась до Формули-1, як технічний партнер команди Хаас. Однак від цього варіанту також відмовились.

Гран-прі Японії-2025 Getty Images

Після азійського турне команди повернуться в Європу, де продовжать готуватися вже до Гран-прі Маямі, яке відбудеться на початку травня. Деякі команди розробляли перші великі оновлення болідів уже до етапу в Бахрейні. Що ж, тепер буде зайвих 5 тижнів, щоб підготувати якомога більше покращень.

У першу чергу це стосується команд, які стикаються з найбільшою кількістю проблем на старті сезону.

5 тижнів можуть допомогти Хонді виправити надмірні вібрації двигуна і Фернандо Алонсо зможе проїжджати 100% гонки, 5 тижнів можуть допомогти Ред Булл повернутися в зону лідерів, 5 тижнів можуть допомогти Феррарі ще більше наблизитись до Мерседес у боротьбі за перемоги.

Окрім того, з 1 червня двигуни почнуть перевіряти за температури навколишнього середовища та при температурі 130 градусів. Саме ці міри можуть "вбити" або як мінімум послабити неймовірну силову установку Мерседес, на яку жалілися всі команди пелотону ще з початку тестів у тому ж Бахрейні.

У разі виявлення порушень Мерседес ризикує втратити два важливі етапи, де вони точно були б фаворитами.

Але попри все, найбільше втратять через цю ситуацію уболівальники автоспорту. Три місяці ми очікували на новий сезон і вже після трьох етапів ми попрощаємось з Формулою-1 на весняну перерву.

Сподіваємось, що без прецедентів розпочнеться сезон італійської Формули-4, де виступатиме Олександр Бондарев, що Макс Ферстаппен продовжить свій сайд-квест в інших автоспортивних серіях та й інші пілоти "королеви автоспорту" не зникнуть з наших радарів на цей квітень.