Дайте шанс молодим: молодший брат Шумахера порадив Гамільтону й Алонсо покинути Формулу-1

Молодший брат Міхаеля Шумахера Ральф Шумахер висловив сумнів щодо спроможності семиразового чемпіона світу Льюїса Гамільтона здобути восьмий титул та закликав ветеранів звільнити місце для молодих пілотів.

Про це колишній пілот Формули-1 заявив у подкасті Backstage Boxengasse від Sky.

Ральф Шумахер зауважив, що хоча 41-річний британець демонструє кращі результати, ніж у минулому сезоні, його домінування залишилося в минулому. Попри локальні успіхи, Шумахер вважає, що британцю не вистачить швидкості для конкуренції з напарником на дистанції всього чемпіонату.

"Він повинен усвідомити, що в довгостроковій перспективі протягом року у нього, ймовірно, не буде шансів проти Шарля Леклера. Я думаю, вони мали чудовий час у Формулі-1. І для обох настав час покинути кокпіт наприкінці року та дати шанс молодим людям", – додав Ральф Шумахер, згадавши також Фернандо Алонсо.

Він нагадав, що після сезону 2025 року без подіумів, Гамільтон вже у другій гонці 2026 року в Китаї здобув свій перший фініш у трійці за команду Ferrari.

Шумахер наголосив, що Формула-1 зацікавлена у медійності Гамільтона, проте спортивна складова вимагає оновлення.

"Через його цінність для Формули-1 Льюїса, звісно, хочеться зберегти. Але я вірю, що всьому приходить кінець".

Він навів приклад Олівера Бермана, зазначивши, що юний британець заслуговує на місце у Ferrari та міг би стати серйозним викликом для Леклера.

Нагадаємо, що після Гран-прі Китаю Льюїс Гамільтон прокоментував свій виступ та оцінив поточне відставання від болідів Мерседес: "Я точно відчуваю, що повернувся".