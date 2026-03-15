Етапи Формули-1 в Бахрейні та Саудівській Аравії скасували через війну на Близькому Сході

Станіслав Лисак — 15 березня 2026, 00:14
Гран-прі Формули-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії скасували через воєнні дії на Близькому Сході.

Про це повідомили організатори змагань.

Через поточну ситуацію в регіоні були скасовані гонки Ф-1, Ф-2, Ф-3 та Ф-1 Академії. Керівництво Формули-1 розглядало альтернативи етапам, що були заплановані на 10-12 та 17-19 квітня, однак ухвалило рішення, що замін не відбудеться.

Таким чином календар Формули-1-2026 скоротиться з 24 етапів до 22. "Королева автоспорту" після Гран-прі Японії, що відбудеться 27-29 березня, піде на місячну перерву у квітні.

Нагадаємо, що організаторам пропонували провести два етапи в Японії – один на трасі в Судзці, а інший – на треку Фуджі.

Раніше старт сезону чемпіонату світу з автоперегонів на витривалість (WEC), який мав відбутися в Катарі 26-28 березня, було перенесено на пізніший термін через атаки Ірану.

