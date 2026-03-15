Етапи Формули-1 в Бахрейні та Саудівській Аравії скасували через війну на Близькому Сході

Гран-прі Формули-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії скасували через воєнні дії на Близькому Сході.

Про це повідомили організатори змагань.

Через поточну ситуацію в регіоні були скасовані гонки Ф-1, Ф-2, Ф-3 та Ф-1 Академії. Керівництво Формули-1 розглядало альтернативи етапам, що були заплановані на 10-12 та 17-19 квітня, однак ухвалило рішення, що замін не відбудеться.

Таким чином календар Формули-1-2026 скоротиться з 24 етапів до 22. "Королева автоспорту" після Гран-прі Японії, що відбудеться 27-29 березня, піде на місячну перерву у квітні.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



Нагадаємо, що організаторам пропонували провести два етапи в Японії – один на трасі в Судзці, а інший – на треку Фуджі.

Раніше старт сезону чемпіонату світу з автоперегонів на витривалість (WEC), який мав відбутися в Катарі 26-28 березня, було перенесено на пізніший термін через атаки Ірану.