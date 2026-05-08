ФІА внесла зміни в правила програми ADUO

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) скоригувала регламент-2026, внісши правки до технічного, фінансового та операційного розділів. Зміни стосуються системи ADUO, яку адаптували до оновленого календаря чемпіонату.

Про це повідомив журналіст Даніель Валенте у соцмережі Х.

Ключове нововведення – перегляд трьох контрольних періодів ADUO. Відтепер перший блок охоплює етапи з 1-го по 5-й, другий — з 6-го по 11-й, третій — з 12-го по 18-й. Раніше періоди розподілялися за схемою 1–6, 7–12 і 13–18. У ФІА зазначили, що у разі подальших суттєвих змін календаря структура може знову зазнати коригувань.

Окрім цього, федерація розширила шкалу підтримки виробників силових установок. Запроваджено нову категорію для компаній, чий дефіцит відносно найкращого показника ICE перевищує 10%. До цього максимальною вважалася група з відставанням понад 8%.

Для учасників нової категорії передбачено додаткові послаблення. В операційній частині вони отримають 230 годин роботи на моторних стендах (раніше для групи 8–10% було доступно 190 годин). У фінансовому регламенті таким виробникам дозволять зменшити враховані витрати на 11 млн доларів — порівняно з 8 млн доларів для попередньої максимальної категорії.

Окрім цього, лише в дебютному сезоні дії нового регламенту виробники з відставанням понад 10% отримають право на додатковий фінансовий бонус у розмірі 8 млн доларів. Водночас ця пільга не буде безповоротною — її доведеться компенсувати шляхом зворотного коригування витрат упродовж трьох наступних років.

Нагадаємо, ADUO (Additional Development and Update Opportunities) — це нова система, запроваджена FIA для сезону Формули-1 2026 року, призначена для вирівнювання продуктивності двигунів. Вона надає виробникам силових установок, які значно відстають, додатковий час та ресурси для модернізації, щоб запобігти домінуванню одного виробника.

