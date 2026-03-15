Антонеллі б'є рекорди, боліди масово ламаються, Феррарі дарують шоу: підсумки Гран-прі Китаю

Завершився дуже насичений на події Гран-прі Китаю Формули-1. Перший спринт сезону, проблеми Ред Булл, зокрема Макса Ферстаппена, рекорди Андреа Кімі Антонеллі та багато іншого сталось цими вихідними.

Підсумуємо найголовніше, що сталося під час другого етапу сезону "королеви автоспорту".

Етап імені Андреа Антонеллі

Головною зіркою Гран-прі Китаю став Андреа Кімі Антонеллі. 19-річний італійський гонщик побив рекорд з розряду "вічних", ставши наймолодшим переможцем кваліфікації основної гонки в історії.

Антонеллі перевершив досягнення юного Себастьяна Феттеля на Торро Россо, що трималось з 2008 року. Важко уявити, коли на обрії з'явиться новий талант, якому довірять топовий болід, що претендуватиме на боротьбу за поул та перемоги кожного етапу.

Під час старту основного заїзду італієць був під дуже великим тиском, до цього обидва старти сезону Антонеллі провалив. Як і на етапі у Австралії, китайський спринт став невдалим для Кімі – через проблеми з першим ривком італійський пілот у двох заїздах поспіль відкочувався з другого місця в район середняків. І хоча гоночного темпу Антонеллі вистачало, щоб повертатися на високі місця (Ізак Аджар не дасть збрехати), саме перший старт з поула був важливим для італійця.

І він не підвів ні команду, ні своїх фанатів – у повноцінній гонці Антонеллі стартував вдало, пропустивши лише Льюїса Гамільтона на Феррарі, що стартує набагато краще ніж кваліфікується. Надалі в гонці Кімі впевнено повернув собі лідерство та доїхав до першої перемоги в кар'єрі (не без нервів звичайно).

Antonelli locks up into Turn 14 and runs wide, but he continues on in the lead #F1 #ChineseGP

Наймолодшим переможцем Андреа стати не зміг, рекорд 18-річного Макса Ферстаппена наразі виглядає недосяжним, однак друге місце в історії забронював за собою саме Антонеллі. Окрім того, Кімі став першим за 20 років італійцем, що виграв гонку Формули-1, до нього це був Джанкарло Фізікелла в березні 2006-го.

Однак головним підсумком Гран-прі Китаю для Мерседес та всіх фанатів став факт того, що Кімі Антонеллі може стати конкурентом Джорджу Расселлу за титул чемпіона світу, як мінімум така розстановка сил збережеться на період до перших значних змін у регламенті 2026 року.

Мистецтво боротьби від Феррарі

"Феррарі рулс" досі не існує, а якщо два швидких і амбітних пілоти мають змогу поборотися, то навряд вони уникнуть цієї боротьби. Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон у двох заїздах вікенду показали нам, що таке справжня Формула-1 – обгони в неочевидних місцях, жорстка оборона та танець двох червоних болідів пліч-о-пліч.

Чи вплинула ця боротьба на потенційну перемогу в битві з Мерседес – навряд, "срібні стріли" були швидшими в усіх сесіях, мали кращий гоночний темп.

Феррарі наразі лише дає надію на боротьбу з лідерами чемпіонату, однак реального темпу для боротьби з Мерседес у Скудерії немає. Так італійський скакун швидший у поворотах, але запас енергії, її відновлення та вивільнення у німецької команди значно кращий, що вони демонструють на дистанції в 305 км.

А якщо немає можливості боротися з Мерседес, а позаду усі суперники самоліквідувалися, то єдиним варіантом боротьби залишається напарник. Чимало разів Гамільтон і Леклер обмінювались позиціями, але після 40 кола сер Льюїс захопив третє місце і не відпустив свій перший подіум за Феррарі.

Рекордні 26 гонок знадобилось 7-разовому чемпіону, щоб заїхати на подіум у складі Скудерії і зробив він це на одному зі своїх улюблених треків у Шанхаї.

Хаас – найсильніший середняк, Ред Булл опинився позаду

І якщо Феррарі можуть мріяти про перемоги, а подіум є чимось обов'язковим на даному етапі чемпіонату, то ось у Ред Булл проблеми значні серйозніші. "Бики" зовсім не демонструють швидкості, бодай для боротьби позаду Мерседес. У Австралії Макс Ферстаппен та Ізак Аджар дали надію на боротьбу з Феррарі та Макларен, однак у Китаї все стало значно гірше.

Ред Булл поступається у кваліфікації Альпін, гоночний темп слабший за Хаас. І якби це був би лише болід Аджара – ми вже звикли, що другий пілот "биків" може бути в аутсайдерах, але проблеми були й в Макса Ферстаппена.

🚨AVERAGE RACE PACE IN CHINA 2026



1 - Mercedes: 1:36.493

2 - Ferrari: 1:37.073 (+0.580s)

3 - Alpine: 1:37.752 (+1.259s)

4 - Haas: 1:37.853 (+1.360s)

5 - Red Bull: 1:38.098 (+1.605s)

6 - Racing Bulls: 1:38.272 (+1.779s)

7 - Audi: 1:38.304 (+1.811s)

8 - Williams: 1:38.921

У спринт-кваліфікації нідерландець був восьмим, у спринті Ферстаппен провалив старт і не зумів фінішувати в очках, основна кваліфікація також завершилась восьмим місцем – а потім знову поганий перший ривок і прорив з хвоста пелотону. Супермакс звичайно намагався заїхати якомога вище, але наприкінці заїзду йому довелось зійти.

Ізак Аджар зумів фінішувати всього восьмим, привізши команді 4 очки, але в Кубку Конструкторів "бики" наразі посідають лише 5 місце, маючи рівну кількість очок зі своєю дочірньою командою Рейсін Буллз.

Verstappen is slowing and he's told to retire the car in the pit lane! #F1 #ChineseGP

Подвійний не старт Макларен звичайно вніс свої корективи, "папая" радше за все претендувала б на місця позаду Феррарі, але цією ситуацією скористався Олівер Берман, який після чергового класного перформансу фінішував п'ятим та піднявся на п'яту сходинку загального заліку, а відставання Хаас від Макларен складає лише одне очко.

Варто відзначити й Альпін, обидва пілоти французької команди заїхали у очки, а П'єр Гаслі фінішував аж шостим, колектив Флавіо Бріаторе дає зрозуміти, що цього сезону пасти задніх вони не збираються.

Якщо казати про аутсайдерів, то найбільше порадував Вільямс, а саме Карлос Сайнс, який прорвався з 19 місця на 9 сходинку. Команда з Гров переживає складні часи, однак перші очки в сезоні можуть додати впевненості, як для пілотів, так і для колективу загалом.

Проблеми надійності

Цього очікували всі при вході в новий регламент, однак після Австралії масові сходи все ж стали несподіванкою. Відразу 4 боліди просто не вийшли на старт! Макларен взагалі не змогли випустити жодного пілота, попри непоганий темп, що демонструвала команда в Китаї. "Папая" пояснила цей схід, як електричні проблеми силової установки.

Проблеми з електронікою напередодні гонки були й в Джорджа Расселла, за словами Тото Вольффа, після трьох перезавантажень боліду все запрацювало. Навряд ці негаразди спіткали Ауді Габріеля Бортолето, команда не виявила точної причини технічних проблем на боліді бразильця станом на зараз.

Алексу Албону довелось залишитись у паддоку через проблеми з гідравлікою, як ми побачили в гонці Вільямс Карлоса Сайнса мав темп, щоб заїхати в очкову зону.

І якщо проблеми і сходи Астон Мартін під час гонки не видаються чимось несподіваним, то ось схід Макса Ферстаппена був доволі дивним. Нідерландський гонщик не просто зупинився через проблеми з болідом, а доповзав дуже повільно до боксів.

За інформацією RacingNews365, причиною сходу 4-разового чемпіона світу стали несправності в роботі системи охолодження батареї.

Наразі жодних проблем з машинами не було мабуть, що лише в Феррарі та Хаас і хоча темп у цих команд не найшвидший, в перший рік регламенту найдіність може відіграти ключову роль у боротьбі в загальному заліку та Кубку Конструкторів.

Весняній перерві бути

Організатори підтвердили, що етапи Формули-1 в Бахрейні та Саудівській Аравії у квітні не відбудуться. Радше таке формулювання пов'язане з контрактами і потенційною втратою виплат від організаторів змагань на Близькому Сході, адже 24-етаповий сезон Ф-1 просто немає вільних вікон, щоб перенести відразу дві гонки з одного регіону на інші дати.

Цього всі очікували і ці зміни можуть дуже вагомо вплинути на цьогорічний сезон "королеви автоспорту". По-перше, всі команди зможуть повернутись до Європи та продовжити розвиток своїх болідів. Керівник Феррарі Фредерік Вассер заявив, що команда готувала оновлення вже до етапу в Бахрейні, тепер є час підсилити пакет покращень до гонки в Маямі, що відбудеться аж на початку травня.

Fred Vasseur: “We were planning to introduce a good package for Bahrain, so it will be postponed for Miami.”



"We were planning to introduce a good package for Bahrain, so it will be postponed for Miami." "We'll try to see if we can introduce parts that were supposed to arrive later. We might be able to do a package and a half for Miami."

По-друге, ФІА та Формула-1 матиме час проаналізувати всі проблеми та скарги на регламент, що виливаються тоннами в соцмережах з початку сезону. ЗМІ заявляли, що деякі зміни можуть внести вже на етап у Японії, який відбудеться за два тижні, однак перерва в понад місяць дасть змогу зважити всі за і проти, змінивши лише те, що дійсно суперечить гоночним принципам.

Феррарі етапу

І хоча Феррарі провели дійсно непоганий етап, порадували нейтральних уболівальників гарною боротьбою, а фанатів Скудерії лякали добру половину гонки боротьбою двох пілотів, саме гонщик італійської стайні подарував головний мем тижня, а можливо й року.

Під час заїзду в Австралії Шарль Леклер порівняв режим обгону на сучасних болідах з грибом у грі Маріо Карт, який дає буст. Цю метафору швидко перейняли й інші пілоти, Макс Ферстаппен на пресконференції у четвер заявив, що пересів з симулятора на ігрову приставку, щоб краще тренувати використання гриба.

Також під час гонки Серхіо Перес у дуже дивній формі просив у команди про гриби, звичайно він мав на увазі буст мотору, але без контексту ця фраза виглядає щонайменше дивно…

"Мені потрібен гриб зараз, вони зникли, гриби. Я не знаю, що відбулось".