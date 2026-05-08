FIA погодила зміни до регламенту двигунів на 2027 рік після скарг пілотів

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) офіційно підтвердила, що у 2027 році на боліди Формули-1 чекають серйозні зміни силових установок. Відповідні нововведення були погоджені під час онлайн-зустрічі з командами та виробниками силових установок.

У нараді FIA взяли участь керівники команд Формули-1, представники Formula One Management, а також виробники двигунів – Mercedes, Ferrari, Honda, Audi та Red Bull Powertrains.

Головною темою обговорення стали подальші технічні зміни після Гран-прі Маямі, де FIA вже запровадила нові правила, спрямовані на покращення безпеки та видовищності перегонів. Пілоти позитивно сприйняли оновлення, однак наголосили, що Формулі-1 потрібні більш серйозні зміни.

У FIA підтвердили, що новий пакет правил на 2027 рік передбачає збільшення потужності двигуна внутрішнього згоряння приблизно на 50 кВт завдяки підвищенню подачі пального. Водночас потужність системи рекуперації енергії ERS планують зменшити приблизно на 50 кВт.

У федерації вважають, що такі зміни мають зробити боліди стабільнішими та покращити боротьбу на трасі.

Крім того, FIA продовжує аналізувати ефективність змін, які дебютували на етапі в Маямі. Уже зараз обговорюються додаткові нововведення для підвищення безпеки стартів та перегонів у дощових умовах. Також до Гран-прі Канади можуть оновити систему візуальних сигналів для гонщиків.

Остаточне затвердження нового моторного регламенту має відбутися після голосування виробників силових установок та Світової ради автоспорту FIA.

Раніше повідомлялося про зміни в правилах програми ADUO, яку адаптували до оновленого календаря чемпіонату.