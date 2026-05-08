Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

FIA погодила зміни до регламенту двигунів на 2027 рік після скарг пілотів

Сергій Шаховець — 8 травня 2026, 17:56
FIA погодила зміни до регламенту двигунів на 2027 рік після скарг пілотів
FIA

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) офіційно підтвердила, що у 2027 році на боліди Формули-1 чекають серйозні зміни силових установок. Відповідні нововведення були погоджені під час онлайн-зустрічі з командами та виробниками силових установок.

Про це повідомляє GPblog.

У нараді FIA взяли участь керівники команд Формули-1, представники Formula One Management, а також виробники двигунів – Mercedes, Ferrari, Honda, Audi та Red Bull Powertrains.

Головною темою обговорення стали подальші технічні зміни після Гран-прі Маямі, де FIA вже запровадила нові правила, спрямовані на покращення безпеки та видовищності перегонів. Пілоти позитивно сприйняли оновлення, однак наголосили, що Формулі-1 потрібні більш серйозні зміни.

У FIA підтвердили, що новий пакет правил на 2027 рік передбачає збільшення потужності двигуна внутрішнього згоряння приблизно на 50 кВт завдяки підвищенню подачі пального. Водночас потужність системи рекуперації енергії ERS планують зменшити приблизно на 50 кВт.

У федерації вважають, що такі зміни мають зробити боліди стабільнішими та покращити боротьбу на трасі.

Крім того, FIA продовжує аналізувати ефективність змін, які дебютували на етапі в Маямі. Уже зараз обговорюються додаткові нововведення для підвищення безпеки стартів та перегонів у дощових умовах. Також до Гран-прі Канади можуть оновити систему візуальних сигналів для гонщиків.

Остаточне затвердження нового моторного регламенту має відбутися після голосування виробників силових установок та Світової ради автоспорту FIA.

Раніше повідомлялося про зміни в правилах програми ADUO, яку адаптували до оновленого календаря чемпіонату.

Читайте також :
Відео Фото Дощ Шредінгера, помилки Феррарі та чергова перемога Антонеллі: підсумки Гран-прі Маямі
Формула 1 FIA

Формула 1

ФІА внесла зміни в правила програми ADUO
ФІА розслідує етичність володіння кількома командами Формули-1
Чемпіон Формули-1 виступить у серії Porsche Supercup
Помер найстарший водій Формули-1
Підтримала "брата": легендарна Серена Вільямс поділилася спільними фото з Гамільтоном

Останні новини