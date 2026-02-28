Ізраїль скасував усі спортивні заходи після початку атаки на Іран

Міністерство культури та спорту Ізраїлю скасувало усі розважальні заходи в країні після початку операції проти Ірану.

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці відомства у Facebook.

"Усі ігри, спортивні та культурні заходи скасовані до подальшого повідомлення", – йдеться у заяві міністерства.

Повідомляється, що наразі обмежувальний період діятиме з 8:00 ранку 28 лютого до 20:00 2 березня з можливою пролонгацією. Про відновлення змагань буде проінформовано додатково.

Нагадаємо, що у суботу вранці Ізраїль спільно зі США завдав превентивних ударів по військових об'єктах Ірану, а також "Хезболли" на півдні Лівану. По всій території країни було оголошено надзвичайний стан та запроваджено обмеження для цивільного населення.

У суботу, 28 лютого, мали були відбутися п'ять матчів 25-го туру Прем'єр-ліги Ізраїлю, які були перенесені.

Раніше повідомлялося, що Кривбас підписав 20-річного ізраїльського нападника Хапоеля Тель-Авів Шамі Адама.