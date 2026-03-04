Збірна Ізраїлю призупинила тренування через атаку Ірану

Національна збірна Ізраїлю з гімнастики призупинила усі тренування та командну діяльність після подій на Близькому Сході.

Про це йдеться у заяві Федерації гімнастики Ізраїлю (IGF) для Fox News.

Поточна ситуація з безпекою не дозволяє повноцінно проводити тренування, створивши невизначеність для національних команд на початку міжнародного сезону.

"Наразі усі тренування тимчасово призупинено до отримання дозволу від відповідних органів на безпечне відновлення діяльності. Звісно, призупинення тренувань та закриття повітряного простору спричиняють значний стрес і занепокоєння. Однак безпека та добробут наших гімнастів і персоналу залишаються нашим найвищим пріоритетом. Ми щиро сподіваємося на безпечніші та спокійніші дні, коли зможемо зосередитися виключно на спорті", – повідомляється у заяві IGF.

У збірній Ізраїлю також повідомили, що під час ударів Ірану гімнасти змушені були перебувати у бомбосховищах.

На етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики в німецькому Котбусі уродженець України Артем Долгопят, який нині представляє Ізраїль, завоював "золото" у вільних вправах. Другий етап Кубку світу відбудеться в Баку з 5 по 8 березня.

Нагадаємо, що військова операція за участю США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася у суботу, 28 лютого. Внаслідок удару по Тегерану загинули верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї та десятки високопосадовців.

У відповідь Іран завдав ударів по військових базах та нафтовим родовищам, розташованих в регіоні. Зокрема через атаку на Фуджейр в ОАЕ був скасований турнір, в якому брав участь українець Владислав Орлов.