Один з етапів Формули-1 готова прийняти інша траса через війну на Близькому Сході

Через воєнні дії на Близькому Сході два Гран-прі Формули-1 опинились під загрозою скасування й один з них може прийняти Японія.

Про це повідомляє RMC Motori.

Траса Фуджі готова стати альтернативною для етапу в Бахрейні або Саудівській Аравії. Гонки на цих Гран-прі заплановані на 12 та 19 квітня.

Якщо організатори ухвалять відповідне рішення, то витрати візьме на себе Тойота. Таким чином вона може взяти своєрідний реванш на своїй трасі проти Хонди та Сузуки.

Зазначимо, що ця траса прийняла за всю історію лише чотири офіційних етапи Формули-1. Це сталось у 1976-1977 та 2007-2008 роках.

Очікується, що остаточно все вирішиться в районі 20 березня. Якщо Гран-прі не перенесуть з Близького Сходу й там не заспокоїться ситуація, то з великою ймовірність сезон скоротять на два етапи.

Нагадаємо, що нова кампанія Формули-1 стартувала напередодні в Мельбурні, а наступна гонка відбудеться в Шанхаї. З повним розкладом можна ознайомитись за посиланням.