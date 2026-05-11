Стролл чітко визначив своє майбутнє у Формулі-1

Пілот Астон Мартін Ленс Стролл дав зрозуміти, що налаштований на довгострокову кар'єру у Формулі-1, попри те, що цього сезону він часто виступав з критикою на адресу "Королівських перегонів".

Стролл разом із напарником по команді Фернандо Алонсо цього року постраждали через силовий агрегат Honda, якому вкрай не вистачало потужності, а також який спочатку вібрував і створював проблеми обом пілотам.

З моменту появи нового силового агрегату, що передбачає розподіл енергії згоряння та електроенергії у співвідношенні 50/50, Стролл був одним із найголосніших критиків цієї системи.

Попри все пілот не планує завершувати кар'єру в "Королівських автоперегонах".

"Чи буде це його останній рік у Формулі-1? Ні, тому що я все ще дуже вірю в цей проєкт, і він ще дуже далекий від можливого потенціалу. Едріан [Ньюї] приєднався до команди; у нас є новий завод, нова аеродинамічна труба, і я вважаю, що ця команда має великий потенціал. Якщо через два чи три роки я сидітиму на дивані та спостерігатиму за двома зеленими машинами попереду стартової решітки, і я не буду їх частиною, це мене турбуватиме. Тому я хочу бути частиною цього", – заявив Стролл.

Раніше повідомлялось, що семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон може завершити професійну кар'єру у Формулі-1 після закінчення сезону 2026 року.