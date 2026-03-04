ФІА скасувала комендантську годину перед Гран-прі Австралії через воєнні дії на Близькому сході

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) скасувала комендантську годину для команд перед першим етапом нового сезону Формули-1 – Гран-прі Австралії в Мельбурні.

Про це повідомляє RacingNews365.

Причиною форс-мажору стали масштабні логістичні проблеми, спровоковані військовим конфліктом на Близькому Сході. Через атаки на ключові маршрути – Дубай, Абу-Дабі та Катар – значна частина персоналу команд зіткнулася із серйозними затримками авіарейсів на шляху до Австралії, унаслідок чого частина персоналу прибула до Мельбурна з запізненням.

У вівторок Формула-1 організувала чартерний рейс із Лондона, щоб забезпечити присутність необхідного персоналу. Вважається, що логістичні проблеми не призведуть до відсутності ключових фігур – пілотів чи керівників команд.

Резервний гонщик Мерседеса Фредерік Весті, який минулого тижня перебував на скасованих через безпекову ситуацію тестах у Бахрейні, також має прибути на автодром до вечора четверга.

Зараз, зі зняттям комендантської години, команди можуть вільно працювати над машинами до ранку п'ятниці.

Зазначимо, що це не перші зміни в регламенті від ФІА через ескалацію конфлікту на Близькому Сході. Раніше повідомлялися, що організатори Формули-1 розмірковують над тим, щоб скороти розклад сезону-2026 до 22 етапів.

Нагадаємо, що вранці 28 лютого Ізраїль за підтримки США завдав превентивних ударів по військових об'єктах Ірану. У відповідь Іран атакував американські бази на території ОАЕ, Бахрейну та Кувейту.

А напередодні стало відомо, що Ізраїль скасував усі спортивні заходи в країні, оголосивши надзвичайний стан.