Вчимося розуміти Формулу-1. Обгінні режими, Halo, та інші нюанси "королеви автоспорту"

Формула-1 – найшвидший, найтехнологічніший і один із найпопулярніших видів автоспорту у світі. Якщо ви щойно відкрили для себе Ф-1 після перегляду фільму F-1 з Бредом Піттом або серіалу Drive to Survive (Жени, щоб вижити, – прим.) на Netflix, щось чули про Айртона Сенну, Міхаеля Шумахера чи Макса Ферстаппена і хочете глибше розібратися, що це за спорт, – цей матеріал саме для вас.

Чемпіон підготував для вас невеликий гайд, щоб допомогти вам краще зрозуміти тонкоші "королеви автоспорту" та із комфортом дивитися гонки сезону-2026.

Що ви знайдете у цьому посібнику?

Що таке Формула 1? – короткий огляд історії та особливостей спорту;

Як проходить сезон? – календар змагань, правила;

Хто бере участь? – команди та гонщики;

Особливості гоночних треків – що таке апекси та чому етап у Монці цікавіший за Монако;

Як влаштований болід? – головні технології та особливості машин;

Як розібратися у стратегіях? – тактики команд і радіопереговорів з пілотами;

Словник термінів "королеви австоспорту";

Де дивитися етапи Формули 1 в Україні та світі?

Що таке Формула 1?

Формула-1 – це автоспортивна серія перегонів, у якій беруть участь найшвидші одномісні автомобілі з відкритими колесами та відкритою кабіною. Керує Ф-1 Міжнародна автомобільна федерація (FIA), яка встановлює технічні, фінансові та спортивні правила, забезпечує контроль за дотриманням регламенту під час гонок, видає ліцензії гонщикам та командам для участі в змаганнях, а також відповідає за стандарти безпеки, затвердження календаря та сертифікацію трас, які гідні приймати гонки Формули-1.

Логотип Формули-1 Формула-1

Зауважимо, що Ф-1 належить американській медіакомпанії Liberty Media, яка володіє комерційними правами, а FIA, що була заснована в 1904 році, є загальним керівним органом для багатьох автоспортивних змагань.

Термін "Формула" в назві серії означає певний набір правил, яких має дотримуватися команди та гонщики. Ці правила повинні забезпечувати чесну конкуренцію та безпеку, як для спортсменів, так і для вболівальників.

Цифра 1 у назві означає найвищий рівень формульних перегонів, що відрізняє її від інших категорій в автоспорті. Зауважимо, що існує чимало гоночних серій, які слугують трампліном для молодих пілотів у еліту. Свій шлях у Формулі-4 продовжує український пілот Олександр Бондарев, до Формули-1 йому потрібно гарно себе проявити в регіональній, у його випадку італійській, Ф-4, а потім бути в плеяді найкращих у Формулі-3 та 2.

Не забуваємо і про інші серії, такі як Формула E – чемпіонат електромобілів, F1 Academy – жіноча серія або Formula Regional, що є проміжним етапом між Ф-3 та Ф-4.

Історія Формули-1 є дуже глибокою і для цього необхідний не один великий матеріал, але варто знати, що передумови гонок Формули-1 з’явилися ще в 1920-х на заїздах Гран-прі Європи. Однак саме Формула бере свій початок у 1950 році після кількох років формування правил та організації чемпіонату під егідою FIA.

Що цікаво, єдиною командою, яка незмінно продовжує змагатися у Формулі-1 є легендарна Феррарі, вони ж мають і рекорди з найбільшої кількості гонок, поулів, подіумів і звичайно перемог, але про команди Формули-1 ми поговоримо трохи пізніше.

Як проходить сезон Формули-1

Відразу низка частин світу прийматиме Формулу-1 цього року. Гонщики побувають в Азії, Південній та Північній Америці, Європі і звичайно в Австралії, яка відкриватиме чемпіонат у 2026-му.

В оновленому календарі Ф-1, який був розроблений з метою скорочення переїздів між країнами, представлено відразу 24 гонки на різних треках. Розпочався сезон, як ми і зазначали вище в Австралії, вже 8 березня відбудеться гонка на трасі "Альберт-Парк" у Мельбурні, а завершиться кампанія традиційно в Абу-Дабі на Гран-прі, що триватиме з 4 по 6 грудня.

Гонки Формули-1 зазвичай тривають близько двох годин. Цей час не є сталим, адже на тривалість перегонів може впливати робота автомобіля безпеки або червоні прапори, які зупиняють заїзд.

Кожна гонка в календарі має певну кількість кіл, яка визначається за легкою формулою: найменша кількість кіл, що потребує подолання 305 км дистанції.

Монако є винятком з цього правила, де довжина гонки дорівнює найменшій кількості кіл, необхідній для подолання 260 км, враховуючи низькі швидкості, що притаманні легендарній вуличній трасі.

Читайте також : Формула-1: календар сезону 2026 року

Постає питання, чому вікенд триває відразу три дні, якщо гонка проходиться за 2 години? Усе просто, окрім самої гонки вболівальники спостерігають за трьома традиційними практиками та кваліфікацією або однією практикою, кваліфікацією до спринту, безпосередньо спринтерським заїздом та кваліфікацією до гонки.

А що ж таке спринт? Відповідаємо. Спринт – це коротка гонка. Вона охоплює 100 км – приблизно третину типової дистанції Гран-прі – і має тривати близько 30 хвилин. Переможець спринту здобуває 8 залікових балів, а далі кожен пілот, що розташувався нижче отримує на 1 бал менше.

Очкова система в повноцінній гонці з 2010 року залишається незмінною, за єдиним винятком – додатковий бал за найшвидше коло в гонці, який скасували напередодні сезону-2025. Загалом очки отримують 10 найкращих пілотів, а переможець здобуває відразу 25 балів до заліку: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Система очок у Формулі-1 в різні роки

Наприкінці сезону визначається переможець особистого заліку та Кубку Конструкторів. Особистий залік очевидно складається із зароблених очок кожного окремого пілота, а Кубок Конструкторів уже це спільні бали двох пілотів команди

Хто змагається у Формулі-1. Команди та пілоти

Формула-1 хоч і є не командним видом спорту, де за чемпіонство змагаються окремі гонщики, однак за кожним успішним чемпіоном стоїть величезна команда з інженерів, стратегів та й партнера по команді також.

Однак не будемо загострювати увагу на глибину кожного колективу у Ф-1, а зосередимось на головних суб’єктах, за якими ми спостерігаємо під час сезону. У нинішньому чемпіонаті Формули-1, вперше за 10 років, змагатимуться 11 команд та 22 пілоти. До пелотону "королеви автоспорту" доєдналась американська команда Каділак.

Ось список колективів та пілотів, які виступають у сезоні Формули-1 2026 року.

Макларен: Ландо Норріс, Оскар Піастрі. Керівник – Андреа Стелла;

Мерседес: Джордж Расселл, Кімі Антонеллі. Керівник – Тото Вольфф

Ред Булл: Макс Ферстаппен, Ісак Аджар. Керівник – Лоран Мекіс;

Феррарі: Шарль Леклер, Льюїс Гамільтон. Керівник – Фред Вассер;

Вільямс: Алекс Албон, Карлос Сайнс. Керівник – Джеймс Воулз;

Рейсінг Буллз: Ліам Лоусон, Арвід Ліндблад. Керівник – Алан Пермейн;

Астон Мартін: Фернандо Алонсо, Ленс Стролл. Керівник – Едріан Ньюї;

Хаас: Олівер Берман, Естебан Окон. Керівник – Аяо Комацу;

Ауді: Ніко Гюлькінберг, Габріель Бортолетто. Керівник – Джонатан Вітлі;

Альпін: П'єр Гаслі, Франко Колапінто. Керівники – Стів Нільсен/Флавіо Бріаторе;

Каділак: Серхіо Перес, Вальттері Боттас. Керівник – Грем Лоудон.

Пілоти Формули-1 сезону-2026 Getty Images

У списку присутні відразу 4 чемпіони світу: Ферстаппен, Гамільтон, Алонсо та новоспечений володар титулу Норріс. Також цього року дебютуватиме один пілот – Арвід Ліндблад з команди Рейсінг Буллз.

Ну і як обіцяли, час поговорити про легендарні команди та особистості в Формулі-1. Звичайно ми не будемо тут довго затримуватися, але кілька рекордів до вашої уваги.

Феррарі звичайно є найуспішнішою командою в історії "королеви автоспорту". Італійці 16 разів вигравали Кубок Конструкторів, найближчими переслідувачами є Макларен (10) та Вільямс (9), а також Мерседес (8), Лотус (7) та Ред Булл (6). Усі інші конструктори мають 2 та менше титули.

Якщо говорити про пілотів, то відразу згадується "червоний барон" Міхаель Шумахер та чинний пілот Феррарі Льюїс Гамільтон, які здобули по 7 перемог в особистому заліку. Саме за 8 титулом британець приєднався до Скудерії. Гонщик Астон Мартін Фернандо Алонсо є найдосвідченішим пілотом у пелетоні, він дебютував ще у 2001 році і виступає в Формулі-1 понад 20 років, з перервами у 2002, 2019 та 2020 роках.

Особливості гоночних треків Ф-1

Як ми вже зазначали, цього року у Формулі-1 представлено 24 різних гоночних треки. Кожна траса складається з прямих та поворотів. Якщо на прямих відбувається найбільше обгонів та боротьби між пілотами, то повороти це вже перевірки майстерності кожного гонщика, а типів поворотів у автоспорті є чимало:

Швидкі та високошвидкісні повороти. На таких ділянках траси пілоти проходять на швидкості понад 200 км/год;

Середньошвидкісні повороти. Тут пілотам доводиться вже тиснути на гальма та скидати швидкість до 120-180 км/год;

Повільні повороти. Зазвичай перед дуже довгими прямим на нас очікує повільний поворот, який пілоти проходять на швидкості до 100 км/год;

Шпильки. Це майже 180-градусні повороти, що вимагають сильного гальмування та швидкого розгону;

Шикана. Серія швидких ліво-правих поворотів, зазвичай у вигляді літери S;

Сліпі повороти. Це ті, де гонщик не бачить виходу з повороту через особливості рельєфу або перепаду висот.

Окремо зауважимо, що дуже часто вживане слово апекс означає точку всередині повороту, через яку проходить ідеальна траєкторія боліда.

Апекс у гонках pitlanefanatic.com

Якщо говорити окремо про особливості треків, то вони поділяються на вуличні та постійні автодроми. З назв випливають і відмінності – перші треки приймають Гран-прі безпосередньо на цивільних дорогах, а другі будують конкретно під авто та мотоспортивні змагання.

Найпопулярнішими вуличними треками є етапи в Монако, Баку та Сінгапурі, чимало хайпу викликає останніми роками етап Гран-прі Лас-Вегаса в США. Особливостями цих трас є низький рівень зчеплення боліда, адже асфальт не був прокладений для перегонів, близька відстань від треку до стін. Нерівне покриття, різні купини або випираючий люк стає цілим випробування для пілота.

Гран-прі Монако Getty Images

З іншого боку траси Сільверстоун у Великій Британії, Спа-Франкоршам у Бельгії або Монца в Італії виділяються ширшим треком, кращим зчепленням та більшій безпеці через різні гравійні пастки, яке не дозволяють болідам відразу врізатися в стіну.

Найголовнішою перевагою цих треків є ширша дорога, яка дозволяє боротися відразу кільком болідам поруч. Через це страждає легендарне Гран-прі Монако, де доволі великі сучасні боліди не можуть продемонструвати цікавої боротьби, адже через короткі відрізки на трасі немає місця, де пілоти можуть боротися пліч-о-пліч. Водночас в Монці відразу 3 боліди можуть входити в перший поворот у боротьбі за позицію.

Звичайно кожна траса має свої унікальні особливості, як, наприклад легендарний поворот О Руж у Бельгії, стартфінішна пряма в Баку завдовшки 2,2 км або поворот імені Ар'є Люендик у Нідерландах, що має нахил 18 градусів.

Як влаштований болід Формули-1?

Болід Ф-1 вважається найтехнологічнішим в усьому автоспорті, а його еволюція триває вже понад 75 років. Уже з цього сезону чинності набирає одна з найреволюційніших змін регламенту за весь час, проте про конкретні зміни трохи пізніше, спочатку опануємо базис.

Кузов боліда Формули-1 виготовляється з надлегких матеріалів, таких як карбон, що допомагає зберегти якомога меншу вагу боліда. Автомобілі також спроєктовані так, щоб бути максимально аеродинамічними, з гладкими, низько розташованими кузовами і складними аеродинамічними елементами, такими як переднє та задні антикрила або ж дифузори, про які ви зможете дізнатися більше в нашому словнику.

A closer look at F1’s new 2026 front wing design.



Thoughts? pic.twitter.com/8WiXClb4c4 — FORMULA ADDICT (@Formuladdict) June 10, 2024

Під капотом болідів Формули-1 встановлені надсучасні гібридні двигуни потужністю понад 1000 кінських сил. Однією з найхарактерніших особливостей болідів Формули-1 є відкритий кокпіт, який дає пілоту чіткий огляд траси попереду.

Водій розміщується на сидінні з низькою посадкою, яке спроєктоване максимально зручним і підтримує його, а для безпеки пілот оточений каркасом безпеки та сучасною системою гало, яка вже проявила себе, врятувавши не одне життя гонщику формульних серій.

The next generation of safety in F1 is here



A brief look at the halo, how it works, and why it's been introduced#F1 #Unleash2018 pic.twitter.com/4BOiWpXBpl — Formula 1 (@F1) February 23, 2018

Боліди Формули-1 мають аеродинамічну конструкцію, яка забезпечує найменший опір при розсіканні повітря. Ця особливість не лише допомагає їм досягати великих швидкостей, але й забезпечує краще зчеплення з асфальтом. Крила та дифузори автомобіля створюють негативну підйомну силу, яка притискає автомобіль до асфальту.

Маса болідів з цього сезону складатиме щонайменше 768 кг, що на 30 кг менше ніж було в попередньому регламенті. У цей показник 722 кг припадає на машину з пілотом і орієнтовно 46 на гуму. Також згідно з новим регламентом довжина машини скоротилась з 3,6 м до 3,4 м, а ширина – з 2 м до 1,9 м. Максимальна ширина днища складатиме 15 см.

Значно оновилось і шасі боліда. Нова концепція активної аеродинаміки полягає в тому, що переднє та заднє антикрило стане рухомим і пілот зможе перемикати режими для поворотів та прямих.

Заднє антикрило також зазнає спрощення: з нього прибрали нижню балку (beam wing), а корпус спростили. Форма стане плоскішою й компактнішою – усе налаштовано на зменшення опору і брудного повітря.

Найцікавішою зміною стала нова силова установка. FIA зберегла 1.6-літровий мотор турбо-V6, але з набагато "сильнішим" гібридом. Найбільшою зміною буде перехід від MGU-H (електромотор/генератор на турбіні), на MGU-K (на колінвалі). Електричний компонент зросте втричі – до 350 кВт, а частка потужності між двигуном внутрішнього згорання і електрикою стане майже рівною (ДВЗ близько 400 кВт). Детальніше про ці та інші зміни ви можете ознайомитись у матеріалі про новий регламент-2026.

Не менш важливу роль у перегонах Формули-1 відіграють шини. Компанія Pirelli вже тривалий час є єдиним постачальником шин для Ф-1. Оскільки одного комплекту покришок не вистачить на всю дистанцію перегонів, водії змушені робити піт-стопи для заміни шин, щоб успішно завершити гонку. Гуму для болідів Формули-1 класифікуються від C1 до C6, де C1 – найжорсткіші, а C6 – найм'якші.

Протягом етапу гонщики мають зробити мінімум 1 заміну шин, однак у разі дощу пілоти можуть проїхати всю дистанцію на проміжній гумі або дощовій. Зауважимо, що цього року ФІА скасувала правило щодо обов'язкової стратегії двох піт-стопів на Гран-прі Монако.

До кінця 2021 року Формула-1 використовувала шини з діаметром у 33 см, однак у 2022-му перейшла на 46-сантиметрові покришки в межах зміни технологічного регламенту, покликаних зробити перегони більш конкурентними.

Стратегії у Формулі-1

Саме на змінах шин будуються основні стратегії у сучасній "королеві автоспорту". Під час піт-стопу команди зазвичай змінюють вже стару та не ефективну гуму на свіжу, яка дозволяє пілоту покращити темп та боротися з суперниками або відігрувати позиції.

Проте часто під час зупинок у механіків у гонщика може виникати проблема трафіку, адже якщо підібрати невдалий час для піт-стопу, то можна виїхати за значно повільнішими болідами, на обгін яких потім доведеться витрачати чимало часу.

Піт-лейн, де знаходяться механіки та боліди до перегонів, розташовані вздовж головної прямої траси. Порядок розташування піт-боксів, місць для розташування команд, визначається кваліфікаційним рейтингом команд. До складу піт-бригади може входити до двадцяти механіків, кожен з яких виконує певну роль в обслуговуванні боліда під час зупинки.

Під час піт-стопу болід заїжджає на піт-лейн, дотримуючись встановленого обмеження швидкості, і зупиняється точно в призначеному для нього піт-боксі. Механіки швидко змінюють всі чотири шини та можуть внести необхідні корективи у кут переднього антикрила та розв’язати будь-які інші проблеми, які можуть виникнути з автомобілем. Цей процес завершується за лічені миті, а найшвидші піт-стопи в історії займали менш як дві секунди.

Механіки змінюють гуму на машині Getty Images

Важливим у проведенні піт-стопу та визначення стратегій під час гонки є радіопереговори між пілотом та механіком. Так, у кожного гонщика є ще окремий механік, який опікується виключно його станом справ, а також у кожній команді є директор, що приймає ключові рішення по ходу гонки. Інші механіки аналізують стан машини, рівень деградації шин та розраховують інші фактори для ідеального піт-стопу під час перегонів.

Попри важливість рішень, які приймають механіки, останнє слово завжди залишається за пілотом, адже якщо він не захоче заїжджати на піт-стоп, то ніяк окрім слів його примусити це зробити неможливо, тому нерідко ми можемо почути, як гонщик через свої внутрішні відчуття машини може відстрочувати зупинку для заміни шин на певну кількість кіл, адже телеметрія не завжди може відображати те, що відчуває пілот у середині боліда.

Читайте також : Відео Фото Стратегія Формули-1, або чому андеркат не завжди хороше рішення

Також зазначимо, що стратегії в Формулі-1 застосовуються ще до початку гонки, інколи команди економлять гуму під час кваліфікації або намагаються за будь-яку ціну посісти місце вище на стартовій решітці, але зазвичай долю переможця Гран-прі вирішує саме гоночний темп та вміння команди налаштувати болід перед етапом, враховуючи погодні зміни або майбутню боротьбу з суперниками на треку.

Словник Формули-1

Формула-1 є дуже комплексним видом спорту, що має чимало особливостей та складних термінів, що можуть бути незрозумілим для початківця, який вперше зайшов на етер. Ми вирішили допомогти вам з переглядом, розібравши основні поняття та терміни, які зустрічаються у "королеві автоспорту".

Гонка та структура вікенду

Гоночний вікенд – стандартний формат перегонів, що триває три дні:

П’ятниця – вільні практики або практика та спринт-кваліфікація;

Субота – вільна практика та кваліфікація або спринт та кваліфікація;

Неділя – головна гонка;

Спринт-вікенд – особливий формат перегонів із суботньою спринт-гонкою, що дає додаткові очки;

Вільні практики:

FP1 (перша практика) – перша з трьох тренувальних сесій, що проходять у п’ятницю та суботи. Під час практик гонщики тестують боліди та шукають оптимальні налаштування;

FP2 (друга практика);

FP3 (третя практика);

Кваліфікація – спеціальний заїзд, що визначає стартову решітку на гонку. Кожен гонщик проїжджає коло, намагаючись продемонструвати найкращий час. Поділяється на три частини:

Q1 – перший сегмент, де вибувають 5 найповільніших пілотів. У звичайній квалі триває 18 хвилин, у спринт-кваліфікації – 12;

Q2 – другий сегмент, де вибуває ще 5 пілотів. У звичайній квалі триває 14 хвилин, у спринт-кваліфікації – 10;

Q3 – фінальний сегмент, у якому 10 найкращих гонщиків борються за поул-позишн. У звичайній квалі триває 12 хвилин, у спринт-кваліфікації – 8;

Поул-позишн – перше місце на стартовій решітці, яке отримує гонщик з найшвидшим часом у кваліфікації;

Стартова решітка – порядок розташування болідів перед стартом гонки відповідно до кваліфікаційних результатів;

Зміщення на стартовій решітці – у разі штрафів позиція гонщика на стартовій решітці може змінитися, наприклад через порушення правил квали або заміну елементів у машині аж до старту заїзду для пілота з піт-лейна;

Реверсивна решітка – теоретичний формат, де позиції можуть змінюватися відповідно до результатів попередньої гонки (не використовується у Формулі-1);

Передстартові процедури:

Прогрівальне коло – коло перед гонкою, де пілоти готують (розігрівають) шини та гальма;

Фальстарт – передчасний рух боліда перед гасінням стартових вогнів, що карається штрафом;

Пелотон – група болідів, що їдуть близько один до одного;

Технічна перевірка – обов’язковий контроль болідів після гонки, щоб перевірити їх на відповідність регламенту.

Charles on the charge 👊



A remarkable race start from the Ferrari man ⬆️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/i1xkU2IS6H — Formula 1 (@F1) December 9, 2024

Стратегія та піт-стопи

Піт-стоп – зупинка боліда в боксах для зміни шин, дрібного ремонту або обслуговування;

Піт-лейн – спеціальна зона поруч із трасою, де розташовані гаражі команд і проходять піт-стопи;

Піт-волл – командний місток, де інженери та керівники команд спостерігають за гонкою і віддають накази пілотам;

Вікно піт-стопів – оптимальний проміжок часу для здійснення піт-стопа без значної втрати позицій;

Бокс-бокс! – команда по радіо для пілота, що він повинен заїхати в бокси.

Комплекти шин – пілот має обмежену кількість шин на вікенд, які можна використовувати у кваліфікації та гонці;

Обов’язковий піт-стоп – у сухій гонці пілоти повинні використати мінімум два типи гуми, що змушує їх хоча б один раз заїхати на піт-стоп. Під час дощових перегонів можна проїхати всю гонку на одному комплекті;

Сліки – шини без протектора, які забезпечують максимальне зчеплення на сухій трасі;

М'яка гума (червоний обідок) – найшвидші шини, але з високим зносом;

Середня гума (жовтий обідок) – баланс швидкості та довговічності;

Жорстка гума (білий обідок) – найстійкіші шини, які дозволяють їхати довше, але мають менше зчеплення;

Проміжна гума (зелений обідок) – для слабкого дощу та частково вологої траси;

Дощова гума (синій обідок) – для сильної зливи та дуже мокрої траси;

Андеркат – ранній піт-стоп, щоб повернутися на трасу зі свіжою гумою та випередити суперника після його піт-стопа;

Оверкат – зворотна стратегія, залишатися на трасі якомога довше, щоб після піт-стопа мати кращу позицію;

Ліміт швидкості – під час гонки швидкість проїзду по піт-лейн обмежена до 80 км/год (або 60 км/год на деяких трасах).

Лінія піт-лейн – межа, яку не можна перетинати після виїзду з боксів.

It's time for the last DHL Fastest Pit Stop of the 2024 season, and it belongs to our world champions, @McLarenF1! #F1 #DHLF1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/tdHd322uXY — DHL_Motorsports (@DHL_Motorsports) December 10, 2024

Особливі гоночні ситуації

Жовті прапори – сигнали про небезпеку на трасі, які демонструють стюарди. Обгони під жовтим прапором заборонені;

Подвійні жовті прапори – серйозна небезпека, гонщики повинні суттєво сповільнитися;

Червоні прапори – сесія зупиняється через аварію або погодні умови;

Фінішні прапори – чорно-білий прапор, який сигналізує про завершення гонки;

Машина безпеки – автомобіль, що виїжджає на трасу у випадку аварії, щоб зібрати пелетон;

Віртуальна машина безпеки – електронна система, що обмежує швидкість болідів без фізичного сейфті-кара. Під час VSC усі боліди повинні їхати із 70% гоночної швидкості згідно з визначеним дельта-часом (мінімальним допустимим часом проходження сектора). Обгони заборонені, якщо тільки не йдеться про розбитий болід або повільно рухомий автомобіль (наприклад, той, що заїжджає в бокси);

Рестарт гонки – повторний старт після зупинки через червоний прапор або після сейфті-кара. Може відбутися, як з місця (на старт-фінішній прямій), так і з ходу, після заїзду машини безпеки в бокси;

Аутсайд – траєкторія обгону зовнішнім радіусом повороту;

Інсайд – траєкторія обгону внутрішнім радіусом повороту;

Блокування – дозволені маневри для захисту позиції, проте без різкої зміни напрямку, що може призвести до небезпечних ситуацій на трасі;

Витискання суперника за межі траси – порушення, коли пілот навмисно витісняє суперника за межі траси.

Гравійна пастка – це зона безпеки за межами траси, заповнена гравієм, яка використовується для сповільнення болідів, що з’їхали з траси

"Lights out and away we go, for Lewis Hamilton ONLY" 😨



Unique. Chaotic. Iconic. That race restart at the Hungaroring in 2021#F1 #HunagrianGP pic.twitter.com/o2cngcctMK — Formula 1 (@F1) July 17, 2024

Штрафи та покарання

Зауважимо, що в більшості випадків серйозність порушення визначають стюарди, що відповідальні за конкретний етап, тому за схожі інциденти штрафи можуть нараховуватися по різному.

Штраф 5 секунд – додається до загального часу гонщика або він має бути відбутий під час піт-стопу;

Штраф 10 секунд – жорсткіше покарання, яке відбувається, так само як 5-секундний штраф.

Проїзд через піт-лейн – гонщик зобов’язаний заїхати на піт-лейн та проїхати його без зупинки, втрачаючи час;

Стоп-енд-гоу – гонщик повинен заїхати в бокси та зупинитися на 10 секунд перед тим, як виїхати назад на трасу (без зміни шин або ремонту);

Перевищення обмежень силової установки – штрафні місця на старті за перевищення дозволеної кількості двигунів або інших компонентів протягом сезону;

Незаконне використання шин – штраф за використання гуми, яку гонщик не мав права ставити, наприклад та, яка була розрахована на партнера по команді;

Порушення ваги боліда – штраф або дискваліфікація, якщо болід легший, ніж дозволено регламентом;

Небезпечне повернення на трасу – штраф за створення аварійної ситуації при поверненні на трасу після вильоту;

Небезпечний виїзд з піт-лейн – коли механіки випускають болід після час піт-стопу прямо перед іншим гонщиком, створюючи ризик аварії;

Перетин білої лінії піт-лейн – штраф за виїзд за межі дозволеної зони при покиданні піт-лейну;

Ігнорування жовтих прапорів – штраф за небезпечне пілотування в зоні жовтих прапорів (наприклад, за обгін);

Перевищення швидкості під VSC – штраф за їзду швидше, ніж дозволяє віртуальна машина безпеки;

Ігнорування машини безпеки – штраф за неправильну поведінку під час періоду машини безпеки (наприклад, обгін або порушення інтервалу).

Let's take a closer look 🔍



This yellow flag infringement cost Lando Norris a stop/go penalty ⚠️#F1 #QatarGP pic.twitter.com/bI2UXZSWxy — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Аеродинаміка боліда Формули-1

Монокок – основна несуча конструкція боліда з вуглепластику, що формує кокпіт та забезпечує максимальний рівень безпеки пілота. До нього кріпляться всі основні компоненти машини.

Halo – титановий захисний обруч над кокпітом, який захищає голову пілота від уламків або контакту з іншими болідами.

Переднє антикрило – важливий аеродинамічний елемент передньої частини боліда, який спрямовує повітряні потоки навколо машини та впливає на баланс і притискну силу.

Заднє антикрило – елемент аеродинаміки, що створює притискну силу для стабільності боліда, особливо на високих швидкостях.

Активна аеродинаміка – нова система регламенту 2026 року, яка дозволяє змінювати конфігурацію аеродинамічних елементів залежно від режиму руху. Болід може переходити між режимом високої притискної сили для поворотів і режимом низького опору для швидких прямих.

X-mode (режим максимальної притискної сили) – аеродинамічний режим, який використовується в поворотах для збільшення притискної сили та кращого зчеплення з трасою.

Z-mode (режим низького опору) – режим аеродинаміки для швидких прямих, що зменшує опір повітря і дозволяє боліду розвивати більшу швидкість.

Підлога боліда (Floor) – аеродинамічна конструкція під машиною, що генерує значну частину притискної сили завдяки каналам для повітряних потоків.

Дифузор – задня частина підлоги боліда, яка прискорює повітряний потік під машиною та збільшує притискну силу.

Граунд-ефект – принцип створення притискної сили внаслідок прискорення повітря під днищем боліда, що буквально "притискає" машину до траси.

Сліпстрім – ефект руху позаду іншого боліда в зоні зниженого опору повітря, що дозволяє легше набирати швидкість і атакувати суперника.

Брудне повітря – турбулентні повітряні потоки позаду боліда, які зменшують притискну силу машини, що їде слідом, ускладнюючи переслідування в поворотах.

Getty Images

Силова установка боліда Формули-1

Силова установка – гібридний турбодвигун V6 об'ємом 1,6 літра нового покоління, де значна частина потужності генерується електричними складниками.

ERS (Energy Recovery System) – система рекуперації енергії, що накопичує енергію під час гальмування та використовує її для додаткового прискорення.

MGU-K – електромотор у складі силової установки, який перетворює кінетичну енергію під час гальмування на електричну. У новому регламенті його потужність значно збільшена.

Розподіл енергії – стратегія використання електричної енергії ERS протягом кола. Команди налаштовують її залежно від етапу гонки, атаки або оборони.

Режим обгону – режим максимального використання електричної енергії для обгону суперника. Працюватиме ця система так: у лідера на певному відрізку дистанції віддача електрики поступово спадатиме після досягнення швидкості ~290 км/год і зникатиме повністю до 355 км/год, а машина, що наздоганяє (якщо вона в межах 1 секунди) отримуватиме до 350 кВт аж до 337 км/год – це близько 0.5 МДж додаткової енергії для атаки.

Збір енергії – процес накопичення енергії під час гальмування, що потім використовується для додаткового прискорення.

Зниження потужності – автоматичне падіння електричної потужності для накопичення необхідної кількості енергії. Потребується, щоб боліди не розряджалися повністю та мали більшу потужність у зонах з прямими.

Чемпіонат та загальні поняття

Кубок конструкторів – змагання серед команд Формули-1, в якому враховуються очки, набрані двома пілотами кожної стайні протягом сезону;

Чемпіонат пілотів – особистий залік серед гонщиків, переможцем стає той, хто набрав найбільше очок за сезон;

DHL Fastest Lap Award – нагорода пілоту, який зробив найбільше найшвидших кіл за сезон;

DHL Fastest Pit Stop Award – нагорода команді, яка виконала найбільше найшвидших піт-стопів;

Triple Crown (Потрійна корона автоспорту) – неофіційний титул, який отримують пілоти, що виграли три ключові гонки: Гран-прі Монако у Формулі-1, 24 години Ле-Мана, 500 миль Індіанаполіса. Єдиний гонщик, який виграв Потрійну корону – Грем Хілл;

Grand Slam (Великий шолом) – гонщик, що стартує з поула, лідирує протягом усіх кіл та виграє Гран-прі з найшвидшим колом.

Чинний чемпіон світу Ландо Норріс Getty Images

Де дивитися етапи Формули 1 в Україні та світі?

Для перегляду Формули-1 у будь-якій точці планети ви можете оформити підписку на F1 TV, де будуть доступні будь-які камери на ваш розсуд, переговори пілотів з механіками та чимало телеметрії, яку ви зможете налаштувати самотужки для власного комфорту.

Якщо вам не потрібно так глибоко занурюватися в перегляд Формули, то в Україні перегони будуть вже традиційно транслюватися на телеканалі Setanta Sports або Setanta Sports+, а також на ОТТ-платформі Setanta Sports. Голосом Формули-1 в Україні залишається коментатор Максим Подзігун.