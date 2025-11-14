Камбеки, що не відбулися: 11 випадків, коли гонщик повернувся в боротьбу за титул, але так і не став чемпіоном

Успіхи Макса Ферстаппена в першій половині осені змусили весь світ автоспорту всерйоз задуматися про його шанси на титул. І справді, лідер Ред Булла скоротив своє відставання зі 104 очок до 36 – пройшовши приблизно дві третини наміченого шляху. З цього приводу ми вже згадували випадки найкращих камбеків в історії Формули-1:

Але якщо ще три тижні тому фанати нідерландця були абсолютно впевнені в п'ятому чемпіонстві, то перегони в Мексиці та Бразилії помітно охолодили ентузіазм "помаранчевої армії".

Зараз Макс відстає на 49 очок за три Гран-прі до кінця сезону, і його шанси з розряду "реальних" перемістилися до категорії "суто математичних". Тому сьогодні ми згадаємо випадки, коли здавалося, що гонщик перехопив ініціативу в другій половині сезону, але так і не зумів стати чемпіоном.

А перед цим – розберемо стратегічну помилку командного містка биків, яка остаточно поховала надії шанувальників Ферстаппена.

Системна стратегічна помилка Ред Булл

Не так давно ми розбирали різні стратегічні прийоми у Формулі-1. Але зараз мова піде про питання більш глобального порядку – про ризик. І, мабуть, саме тут криється найбільша проблема командного містка Ред Булл – у цілковитій відсутності розуміння, де слід бути обережнішим, а коли необхідно йти ва-банк.

Цю тенденцію можна було простежити ще 2020 року, коли "бики" передчасними піт-стопами воліли "надійно" утримуватися в зоні 2-3 місць, тим самим практично позбавляючи Макса шансів поборотися з домінуючими Мерседесами.

А в Монці нинішнього сезону чергова рання зупинка, здійснена раніше за суперників, призвела до непотрібного ризику – нідерландець міг втратити впевнену перемогу в разі будь-якої зупинки перегонів.

Зіткнення Карлоса Сайнца та Олівера Бермана, що ледь не коштувало перемоги Максу Ферстаппену Скріншот із хайлайтів на офіційному каналі Формула-1 в YouTube

Але якщо в "ковідному" сезоні 2020-го мови про битву за титул все одно не йшло, а на Гран-прі Італії все обійшлося – навіть попри аварію в середині пелотону дирекція не стала викликати машину безпеки, – то помилка в нещодавньому заїзді на Інтерлагосі стала справжнім вивішуванням білого прапора.

Як Ред Булл відмовилися від боротьби за титул

Якщо поглянути на ситуацію в момент 51-53 кіл, у Ферстаппена було два можливі варіанти дій зі своїм діапазоном наслідків.

Зупинившись у боксах, нідерландець гарантував собі четверте місце, і, не знаючи подальших подій, можна було б говорити про шанси поборотися за третю або другу позиції, але можливість виграти гонку при цьому втрачалася повністю.

Третій піт-стоп Макса Ферстаппена на Гран-прі Бразилії 2025 - груба помилка стратегів Ред Булл Скріншот із хайлайтів на офіційному каналі Формула-1 в YouTube

Альтернативою було залишитися на трасі. З одного боку, це означало ризик на зношених покришках пропустити ще більше суперників. Але з іншого – саме цей варіант зберігав нехай невелику, але все ж імовірність перемоги, якби Макс зміг відбити атаки Ландо Норріса.

Можливо, десь-то в середині сезону, або за іншої ситуації в турнірній таблиці, "надійний" варіант із ще одним піт-стопом мав би сенс. Але ситуація в чемпіонаті така, що Ферстаппену просто нічого втрачати – і ва-банк був єдиним логічним рішенням.

Як підсумок: зараз нідерландець відстає на 49 очок, що зводить його шанси до мінімуму. Будь це число хоч 46, хоч 54 – принципово нічого б уже не змінилося. У той час як у разі перемоги різниця склала б 32 пункти – це залишало б ще місце для надій.

Стверджувати, що Макс був би приречений у разі боротьби на трасі, посилаючись на обгін, що стався на 31 колі, не можна – ситуації були різними. Тоді Ландо мав щойно встановлений "софт", а різниця у свіжості гуми становила 23 кола. У той час як на момент помилкового рішення Ред Булла обидва пілоти їхали на "мідіумах", що відрізнялися за віком лише на 16 кіл.

До того ж частину цієї переваги Норрісу довелося б витратити в процесі погоні – пілотів розділяло понад сім секунд.

11. Льюїс Гамільтон, 2016

Починають наш топ камбеків, що не відбулися, одразу два сезони у виконанні Льюїса Гамільтона, обидва з яких завершилися скандальними перегонами в Абу-Дабі.

Чемпіонат 2016 року фактично розігрувався між двома болідами Мерседес. Розпочався він для Льюїса з чотирьох невдалих перегонів. Причому виглядало це скоріше так, немов після двох років упевненого домінування над напарником британець просто розслабився і став припускатися непотрібних помилок.

Однак потім Гамільтон зібрався і в наступних семи заїздах здобув шість перемог, що дозволило йому перехопити лідерство в турнірній таблиці.

Далі наступила нова смуга невдач – початок перегонів з останнього місця в Бельгії через заміну мотора, провалені старти в Італії та Японії, а під кінець – згорілий двигун у Малайзії.

Льюїс Гамільтон і згорілий мотор на Гран-прі Малайзії 2016 Getty Images

Усе це дало змогу Ніко Росбергу не тільки знову вийти на першу сходинку, а й створити комфортний відрив у 33 очки.

А те, що сталося далі, стало прецедентом, який показав головну проблему системи нарахування очок у Формулі-1: чемпіоном може стати пілот, який задовольняється другими місцями.

В останніх чотирьох заїздах Льюїс домінував і виграв їх усі, проте Ніко, який навіть не намагався боротися зі своїм головним суперником, здобув титул просто доїжджаючи до фінішу позаду.

10. Льюїс Гамільтон, 2021

Досі багато фанатів зі сиротами згадують 2021 рік як сезон еталонної боротьби на межі людських і технічних можливостей. Лідерство в чемпіонаті кілька разів переходило від Гамільтона до Ферстаппена і назад. А всі драматичні та скандальні перипетії детально розібрані в окремій статті:

Читайте також : Фото Дуель двох домінаторів, або сезон скандалів

Зараз же нас цікавить саме завершальна стадія чемпіонату. Перед стартом основної гонки на Інтерлагосі претендентів розділяло 21 очко, і більшість експертів уже подумки віддали титул Максу. Однак у Мерседес пішли на хитрість – на болід Льюїса встановили так званий "ракетний двигун" – форсований мотор із ресурсом лише на три гонки замість звичайних семи-восьми. І все різко змінилося.

Попри величезні зусилля нідерландця, британець упевнено виграв заїзди в Бразилії, Катарі та Саудівській Аравії. Відрив, який ще недавно здавався комфортним, розтанув до нуля. В Абу-Дабі вже майже ніхто не сумнівався, що головний трофей дістанеться Гамільтону. Майже всю дистанцію він бездоганно контролював перегони і впевнено йшов до перемоги. За п'ять кіл до фінішу здавалося, що цей невеличкий камбек справді відбудеться.

Але далі сталося те, що фанати Ферстаппена, а також шанувальники Міхаеля Шумахера, чий абсолютний рекорд за титулами тоді опинився під загрозою, назвали справжнім дивом. Аварія Ніколаса Латіфі викликала на трасу машину безпеки, і Макс скористався шансом – змінив покришки та на останньому колі зумів обігнати Льюїса, ставши чемпіоном світу.

Макс Ферстаппен обганяє Льюїса Гамільтона на останньому колі Гран-прі Абу-Дабі 2021 Getty Images

Цей епізод досі викликає бурхливі суперечки. Однак, говорячи про рішення директора перегонів Майкла Масі відновити заїзд на одне коло, варто пам'ятати і про безліч інших епізодів того сезону, коли суддівські рішення виявлялися на користь британця.

9. Жакі Ікс, 1970

На середині сезону 1970 року ні в кого не було сумнівів у тому, що чемпіоном світу стане Йохен Ріндт на домінуючому Лотусі від Коліна Чемпена, який зробив чергову конструкторську революцію.

Йохен Ріндт і Колін Чепмен Getty Images

Однак під час кваліфікації до Гран-прі Італії на легендарній трасі в Монці Ріндт трагічно загинув.

Читайте також : Фото Єдиний посмертний чемпіон Формули-1. Трагічна історія Йохена Ріндта

Зрозуміло, одразу виникло питання: чи зможе хтось-то випередити австрійця за чотири гонки, що залишилися? На другій сходинці турнірної таблиці перебував Джек Бребем, який поступався 20 пунктами за системою 9-6-4-3-2-1, і його шанси виглядали цілком реальними.

Однак несподівано для всіх неймовірної швидкості набув Жакі Ікс на Феррарі – пілот, який за першу половину сезону набрав лише 4 залікових пункти, а на момент трагедії мав 19 очок і відставав від Ріндта на 26.

За два етапи до кінця розрив скоротився до 17 пунктів, і Ікс все ще зберігав можливість вирвати головний трофей сезону. У той момент, щоб захистити посмертний титул Ріндта, Чепмен все ж виставив свої машини на старт.

І саме тоді 23-річний Емерсон Фіттіпальді, який проводив лише четверті перегони в кар'єрі, здобув сенсаційну перемогу – тим самим закріпивши за своїм напарником звання чемпіона світу 1970 року.

Читайте також : Фото Бразильський герой по обидва боки океану. Історія легендарного Емерсона Фіттіпальді

8. Деймон Гілл, 1994

Попри наявність найшвидшої машини у Вільямса, після відходу на гоночну пенсію легендарного "Професора" Алена Проста 1994 року у "Залізного Френка" просто не виявилося пілотів, здатних кинути виклик молодому і талановитому Міхаелю Шумахеру. А після трагічної загибелі Айртона Сенни на Гран-прі Сан-Марино питання чемпіонства виглядало закритим остаточно.

Говорити про якусь інтригу не мало сенсу – майбутній "Червоний барон" упевнено вигравав перегони за перегонами, лише двічі поступившись через технічні проблеми. Однак незабаром своє слово сказали організатори чемпіонату, які почали шукати будь-який формальний привід, щоб уповільнити беззаперечного лідера особистого заліку.

У результаті безпрецедентна фора в чотири гонки дала змогу Деймону Гіллу повернутися в боротьбу за титул: Шумахера з вельми суперечливих причин дискваліфікували у Великій Британії та Бельгії, а також відсторонили від участі в Гран-прі Італії та Португалії.

До моменту останнього етапу в Аделаїді претендентів розділяло лише одне очко, але саме воно стало вирішальним: після зіткнення на трасі обидва зійшли з дистанції, і цей скандальний епізод приніс Міхаелю Шумахеру його перший титул чемпіона світу.

Зіткнення Міхаеля Шумахера і Деймона Гілла у фінальних перегонах сезону 1994 року Formula One History у соціальній мережі X (раніше Twitter)

7. Себастьян Феттель, 2009

Сезон 2009 року і шлях приватної команди Браун GP – це ще одна історія, аналогів якої у Формулі-1 просто не існувало. Причому більшість ключових подій розгорнулося ще на стадії підготовки до чемпіонату: багатоходова комбінація з елементами блефу від Росса Брауна, несподіваний відхід Хонди і викуп гоночного колективу за символічний долар – про все це ми розповідали в окремій статті.

Розроблена японцями машина давала змогу впевнено перемагати на старті сезону, однак, коли справа дійшла до модернізації, різко виникло фінансове питання. І хоча до цього геніальний інженер і стратег заробляв вельми гідні гроші, його особистий капітал, що обчислювався мільйонами, все ж не міг змагатися з можливостями найбільших автоконцернів, багатих корпорацій і мільярдерів.

Саме з цієї причини, далі ініціативу перехопив ще один колектив, чия поява в топгрупі стала несподіванкою для всіх – Ред Булл

Читайте також : Фото Зміна варти, або як перехоплювалася ініціатива в другій половині чемпіонату

Здавалося, що Себастьян Феттель досить швидко скоротить відставання за очками від Дженсона Баттона. І справді, розрив почав танути – але куди повільніше, ніж очікувалося. А виною тому, в першу чергу, стали власні помилки молодого німця.

Розбитий болід Себастьяна Феттеля на Гран-прі Монако 2009 Getty Images

6. Ландо Норріс, 2024

Як і в попередньому випадку, в минулому сезоні важливіше було не те, хто додав, а те, хто втратив швидкість. Адже після відходу Едріана Ньюї інженерам Ред Булл, що залишилися, довелося довго розбиратися, як працювати з цією машиною, і всього за кілька етапів карета перетворилася на гарбуз.

Читайте також : Фото З карети на гарбуз: найгучніші провали чемпіонських болідів

У середині сезону, попри відчутну різницю в темпі, Макс Ферстаппен усе ще намагався боротися за кожне очко і періодично випереджав Ландо Норріса, який став головним переслідувачем.

Макс Ферстаппен обганяє Ландо Норріса на Гран-прі Великої Британії 2024 року Скріншот із хайлайтів на офіційному каналі Формула-1 в YouTube

Але після літньої перерви домінування Макларен стало настільки сильним, що говорити про реальну боротьбу вже не доводилося. А головним питанням було лише одне – чи вистачить нідерландцю запасу очок, щоб зберегти титул.

П'ять із шести осінніх перегонів, навіть не дивлячись на низку помилок, Ландо граючи випереджав Макса, який здебільшого боровся зі своїм болідом, а також з відверто упередженим ставленням суддів. Після провальної бразильської кваліфікації і зовсім здавалося, що Ферстаппен може остаточно розпрощатися з чемпіонством.

Однак те, що трапилося в дощових перегонах, різко перевернуло ситуацію: подвиг нідерландця на мокрому Інтерлагосі не тільки зробив той заїзд легендарним, а й практично гарантував Ферстаппену титул.

Читайте також : Фото З дна на вершину, або чемпіонський прорив Ферстаппена в Бразилії

5. Жак Вільньов, 1996

Домінування боліда Вільямс у сезоні 1996 року було настільки незаперечним, що на головний трофей реально претендували лише двоє підопічних "Залізного Френка" – пілоти, яких тривалий час не сприймали як швидких, вважаючи радше продовжувачами славних гоночних династій.

Деймон Гілл і Жак Вільньов на Гран-прі Аргентини 1996 року Getty Images

Це були Деймон Гілл – син дворазового чемпіона світу Грема Гілла, і Жак Вільньов – син Жиля Вільньова, який за свою коротку і трагічну кар'єру заробив репутацію одного з найвідчайдушніших і найвидовищніших гонщиків свого часу.

У першій половині сезону впевнено лідирував Деймон, який вже мав досвід боротьби з Міхаелем Шумахером у 1994-1995 роках. Жак же, який проводив свій дебютний сезон у Формулі-1, просто звикав до європейської техніки, адже раніше він виступав в американських гоночних серіях.

Після дев'яти перегонів Гілл мав 63 очки проти 38 у Вільньова за системою 10-6-4-3-2-1, а рахунок за перемогами становив 6:1 – показники, здавалося б, не залишали інтриги.

Однак незабаром стався переломний момент, і у внутрішній боротьбі багато чого змінилося. Причин тому було дві. По-перше, Формула-1 переходила на систему управління з двома педалями, тоді як британець віддавав перевагу класичній схемі зі зчепленням. А по-друге, керівництво команди все більш явно ставало на бік канадця.

У наступних шести етапах Жак п'ять разів випередив Деймона, а співвідношення перемог за цей відрізок сезону було вже 3:1 на користь Вільньова. Інтрига в чемпіонаті збереглася до самого фіналу, хоча й більшою мірою формально – Гілл мав дев'ять очок переваги, і в останній гонці йому потрібно було просто фінішувати в очках, щоб стати чемпіоном.

4. Міка Хаккінен, 2000

Попри перевагу Макларена у швидкості, перші три гонки сезону 2000 року виграв Міхаель Шумахер на Феррарі, і його відрив за очками від головного суперника сягав 24 балів.

Однак до п'ятого етапу в Іспанії чинний чемпіон світу Міка Хаккінен все ж згадав, що саме у нього найшвидший болід, і здобув першу перемогу в сезоні. Далі низка сходів німця дозволила фіну не тільки скоротити все відставання, а й вийти в лідери особистого заліку.

У той момент здавалося, що камбек Мікі вдався, і на нього чекає третій титул – особливо після його знаменитої перемоги на Гран-прі Бельгії, прикрашеної обгоном, який увійшов у добірки найкращих моментів XX століття.

І, можливо, так би й сталося, якби у Хаккінена був інший суперник. Але навпроти нього стояв Шумахер. У вирішальний момент "Червоний Барон" знову взяв ініціативу у свої руки – виграв чотири гонки, що залишилися, і в Японії став триразовим чемпіоном світу.

Міхаель Шумахер перехоплює лідерство за рахунок стратегії на Гран-прі Японії 2000 Скріншот з відео на офіційному каналі Формула-1 в YouTube

3. Міхаель Шумахер, 1998

І знову епоха протистояння Шумахера і Хаккінена, тільки двома роками раніше – сезон 1998. Усе почалося з тотального домінування Макларена: нові боліди Едріана Ньюї були приблизно на секунду з кола швидшими за найближчих суперників.

З перших шести етапів одразу п'ять залишилися за "срібними стрілами", причому в чотирьох із них перемогу здобув Міка. Скудерії ж доводилося задовольнятися лише одними виграними перегонами, де майстерність Міхаеля була підкріплена стратегічним генієм Росса Брауна.

У той момент боротьба за титул могла лише наснитися в найсміливіших фантазіях. Однак далі "Червоний Барон", використовуючи будь-яку можливість, виграв три гонки поспіль, включно з дощовим Гран-прі Великої Британії – і скоротив відставання до чотирьох очок.

На німецькомовних землях – в Австрії та Німеччині – Хаккінен знову нагадав усім, що саме в нього найшвидша машина. Але потім Шумахер повернувся в боротьбу, перемігши в Угорщині після знаменитих 19 кіл у кваліфікаційному темпі та ставши найшвидшим в Італії. За два етапи до кінця пілоти і зовсім зрівнялися за очками.

Міхаель Шумахер на Гран-прі Угорщини 1998 року Getty Images

Міхаель був "на підйомі" і з кожним етапом здобував дедалі більше шанувальників, демонструючи героїчний пілотаж. Однак на Гран-прі Люксембургу він не зміг наздогнати домінуючий Макларен, а в Японії його підвели технічні проблеми. А Міка спокійно став чемпіоном світу.

2. Альберто Аскарі, 1951

Цей випадок переносить нас в епоху ранньої Формули-1 і передньопривідних гоночних машин – час таких трьох легенд, як Альберто Аскарі, Джузеппе Фаріна і Хуан Мануель Фанхіо, про кожного з яких у нас є окремі статті.

Альберто Аскарі, Хуан Мануель Фанхіо і Джузеппе Фаріна Getty Images

Сезон 1950 року пройшов під тотальним домінуванням команди Альфа-Ромео, чия техніка по суті базувалася ще на довоєнних розробках. За "Альфами" залишилися і перші три етапи наступного, 1951 року.

Однак потім нову гоночну техніку представив Енцо Феррарі, і перехоплення ініціативи виявилося миттєвим. Після перемог у Німеччині та Італії Аскарі скоротив відставання від Фанхіо до двох очок, і перед заключним Гран-прі Іспанії саме "Чіччо"* вважався фаворитом у боротьбі за титул.

* "Чіччо" – фанатське прізвисько Аскарі, що означало "товстун".

Але далі сталося те, що сьогодні виглядало б цілком буденним, а тоді стало справжньою несподіванкою – все вирішила гума. Невдалий вибір коліс меншого діаметру призвів до найсильнішого зносу шин на болідах Скудерії, що, по суті, і поставило хрест на чемпіонських амбіціях команди в тому сезоні.

1. Міхаель Шумахер, 2006

Сезон 2006 починався з домінування Рено під керівництвом "злого генія" Флавіо Бріаторе і перемог першого номера команди – Фернандо Алонсо, який у дев'яти гонках першої половини чемпіонату шість разів опинявся на верхній сходинці подіуму.

Читайте також : Фото Злий геній Флавіо Бріаторе та його фатальна помилка в Сінгапурі

Лише двічі за той період Міхаель Шумахер зумів випередити свого молодого суперника – після героїчної оборони в Імолі, де німець половину дистанції "катав на задньому антикрилі" іспанця, а також унаслідок красивої стратегічної боротьби на Нюрбургринзі.

Міхаель Шумахер захищається від атак Фернандо Алонсо на Гран-прі Сан-Маріно 2006 Getty Images

В іншому Алонсо впевнено нарощував перевагу в турнірній таблиці. Після Гран-прі Канади його відрив становив 25 очок, і за тодішньої системи нарахування (10-8-6-5-4-3-2-1), де різниця між першим і другим місцем становила лише два бали, інтрига здавалася похованою.

Але наступний етап на Індіанаполісі став переломним – дубль Феррарі з перемогою Шумахера виявився передвісником перехоплення ініціативи. У наступних шести гонках Міхаель п'ять разів фінішував попереду свого головного суперника, вигравши чотири з них.

Піком протистояння, мабуть, став дощовий трилер Гран-прі Китаю, де "Червоний Барон" провів одну з найкращих гонок у кар'єрі, здійснивши прорив із шостої стартової позиції та самотужки здолавши обидві машини Рено в боротьбі за перемогу. Після цього заїзду два претенденти на титул зрівнялися за очками, і Шумахер вийшов вперед внаслідок більшої кількості перших місць.

Читайте також : Фото По воді як посуху: найкращі дощові прориви до перемоги за останні 30 років

Здавалося, що Міхаель ось-ось візьме восьмий титул і залишить Формулу-1 у статусі чемпіона світу. Але у казок є одна проблема – вони іноді закінчуються занадто раптово: згорілий в Японії мотор Феррарі поставив хрест на мріях Міхаеля піти красиво.

Міхаель Шумахер оголошує про завершення кар'єри на Гран-прі Італії 2006 Getty Images

Епілог

Автоспорт знав безліч чемпіонатів, коли все переверталося з ніг на голову. У двох статтях ми розібрали обидві сторони медалі: як випадки, коли камбек справді траплявся і "наздоганяючий" виривав титул на останніх етапах, так і ситуації, коли "лідер" утримував перше місце попри всі старання суперника.

З точки зору історії Формули-1 її творять тільки переможці – саме ім'я чемпіона назавжди вписується золотими літерами. Але "тут і зараз" глядачам потрібне шоу, боротьба як сам процес. І в обох сценаріях вони її отримують, нехай і в різних форматах.

Говорячи про нинішній сезон, шанси Макса Ферстаппена на титул уже швидше формальність. Однак найвідчайдушніші фанати нідерландця все ще продовжують вірити в диво.