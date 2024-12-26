Формула-1, яку побудував Ньюї. Частина 2

26 грудня 1958 року народився найуспішніший конструктор болідів Формули-1 – Едріан Ньюї. І з цього приводу дня народження великого інженера пропонуємо вашій увазі другу частину його біографії. А якщо ви не читали початок цієї історії – ви можете ознайомитись з нею за посиланням нижче.

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Гаккінен і Ньюї проти Шумахера та Брауна

Сезони 1998-2000 увійшли в історію як епоха великого протистояння Шумахера та Гаккінена. Так уже склалося, що пам'ятають насамперед пілотів. Цей період досі викликає ностальгічні спогади у багатьох глядачів зі стажем. І на це є низка причин: по-перше, яскраві особистості самих гонщиків, по-друге, не менш спекотна боротьба Росса Брауна та Едріана Ньюї, а по-третє, саме тоді більшість глядачів з пострадянського простору почали знайомитися з Формулою-1, а перші спогади, найчастіше, стають найяскравішими.

Росс Браун та Едріан Ньюі Getty Images

Едріан неймовірно швидко освоївся в новій команді й до першого сезону на новому робочому місці, він створив черговий "самовоз" - McLaren MP4/13. Дебют сезону в Австралії відбувається просто приголомшливо. Спочатку його боліди у повному складі впевнено займають перший стартовий ряд, випередивши у кваліфікації найближчого суперника на 0.7 секунди.

А далі така перевага була легко реалізована в командний дубль на фініші гонки. При чому не завадив досягти успіху і зайвий піт-стоп Мікі Гаккінена, на який той заїхав помилково. А на другому етапі, у Бразилії, "срібні стріли" повторюють успіх.

Перший удар у відповідь, суперники змогли завдати тільки третьої гонки, що проходила в Аргентині. Росс Браун прийняв рішення перевести Шумахера на стратегію двох піт-стопів проти одного у Гаккінена і Култхарда. швидше та відіграти зайву зупинку.

У такому стилі і проходив сезон. У спокійних умовах Гаккінен впевнено перемагав рахунок понад швидкий болід від Ньюї. Але Шумахер мав кожну помилку свого суперника, а Браун шукав будь-якої можливості взяти перемогу розумом. І робили вони це настільки добре, що питання чемпіонського титулу залишалося відкритим аж до останньої гонки сезону.

Однак на Гран-прі Японії удача була цілком на боці фіна – німець спочатку зіткнувся з проблемами на колі протравки, а пізніше зійшов з дистанції через прокол колеса. Таким чином, перший сезон Ньюї в МакЛарені, приніс команді обидва кубки.

Міка Хаккінен пригощає Едріана Ньюі переможним шампанським Getty Images

Гаккінен проти Ірваїну

Новий сезон 1999 року, нові домінуючі боліди McLaren MP4/14 від Едріана. Усі чекали ще один рік протистояння Шумахера та Гаккінена. Саме з цього все і починалося, проте до середини сезону, на Гран-прі Великій Британії, німець отримав травму і вибув з боротьби відразу на шість етапів.

Вихід із боротьби головного суперника мав означати легкий другий титул для фіна, проте практично все виявилося далеко не так просто. Пілоти МакЛарена зайво розслабилися і почали втрачати очки в необов'язкових ситуаціях. Верхом подібної безладності стало їхнє зіткнення один з одним в Австрії.

Зіткнення Девіда Курлтхарда (праворуч) та Мікі Хаккінена (ліворуч) на Гран-прі Австрії 1999 Getty Images

Все це призвело до того, що за відсутності "Червоного Барона", його "зброєносець" - Едді Ірваїн - став серйозно претендувати на чемпіонство. Однак, Феррарі теж не поступалися благородством: без жорсткої німецької руки, в італійській команді теж почався хаос, який коштував коштовних залікових пунктів. Докладніше цю історію я розповідав у статті про ірландського пілота.

Доля обох титулів знову вирішувалася на Гран-прі Японії. І в цей момент, Міка, все ж таки зібрав волю в кулак і реалізував весь потенціал боліда від Едріана Ньюї.

Проте, попри чемпіонство Гаккінена, колектив МакЛарен програв кубок конструкторів через низькі результати другого номера команди – Девіда Култхарда.

Хакінен-Шумахер, частина 2

До сезону 2000 року Едріан Ньюї побудував третій болід для Мікі Гаккінена - McLaren MP4/15. Шумахер повернувся в дію і саме він розглядався як головний суперник. Проте, Феррарі принесли ще один сюрприз – до них у команду перебрався Рорі Брірн, який раніше брав участь у створенні болідів для Бенеттона у 1994 та 1995 роках.

Все міжсезоння вирувала заочна боротьба конструкторів. Хоча підсумковий болід Макларена і був швидшим, але цього разу різниця була мінімальною. Тепер все ще більше залежало від пілотів, а також великої кількості непередбачених факторів.

І початок сезону у "срібних стріл" не задався від слова зовсім. Не дивлячись на поули на трьох перших етапах сезону, у перших двох Гаккінен зійшов через поломки двигуна, а в третій гонці Шумахер вийшов вперед за пізніший піт-стоп.

Попри найкращий болід, ситуація починала пахнути повним провалом. Однак, у середині сезону і Феррарі зіштовхнулося із низкою проблем. І вже до Гран-прі Угорщини болід Ньюї вивів Гаккінена у лідери чемпіонату. А після етапу в Бельгії ніхто вже особливо не сумнівався, що Міка впевненим кроком йде до третього титулу поспіль.

Проте, до Гран-прі Італії Браун та Бірн зробили свій пакет оновлень у Скудерії. Швидкість машин зрівнялася і "Червоний Барон" знову перехопив ініціативу. Дві перемоги повернули німцеві лідерство у загальному заліку. А місцем вирішальної битви знову стала Японія, втретє поспіль.

Попри вдалий старт Гаккінена, тактика відтягнутої дозаправки допомогла Шумахеру виграти гонку, а разом із нею і чемпіонат. Вперше з 1995 року, болід Едріана Ньюї зазнав поразки в заліку пілотів.

Міка Хаккінен (2 місце) та Міхаель Шумахер (1 місце). Getty Images

Повернення Traction control

Сезон 2001 року приніс нову зміну в технічному регламенті. FIA, зрозумівши, що не може відстежити використання командами забороненого Traction control (простими словами - система для боротьби з пробуксовкою коліс), прийняла рішення дозволити цю технологію. На розстановці сил це особливо не відобразилося, проте збільшило кількість технічних проблем.

Команда МакЛарен була рішуче налаштована взяти реванш. Керівник Рон Денніс кинув чимало гучних заяв. А Едріан Ньюї приготував болід MP4-16. Але реалізувати потенціал нового витвору пілоти не змогли.

Вже у перших перегонах сезону Гаккінен потрапляє в аварію. Так, для гонщиків це цілком звичайні речі, тим більше, що фізичних травм вона не принесла жодних. Однак саме в той момент усередині фіна щось клацнуло і решту сезону він уже був блідою копією самого себе. А після закінчення сезону він завершив кар'єру.

Цікавий факт: На прощальній пресконференції Міка Гаккінен урочисто пообіцяв після закінчення кар'єри більше часу приділяти своїм фінським спонсорам. Річ у тім, що фінський спонсор мав один: горілка Finlandia

Едріан Ньюі та Рон Денніс (у той час - голова команди МакЛарен) після поразки в сезоні 2001 Getty Images

Що ж стосується іншого пілота "срібних стріл" - Девіда Култхарда - перші шість гонок він досить впевнено реалізовував темп боліда Ньюї, проте потім результати ДіСі покотилися вниз. що означало подальший старт з останньої позиції.

Втім, про шотландця ми ще поговоримо пізніше. Як результат, сезон 2001 завдав другої поспіль поразки болідам Ньюї, а "Червоний Барон" оформив четвертий чемпіонський титул.

"АнтиШумахеровський" регламент, дубль 1

У 2002 році на команду МакЛарен чекав міні-криза. Новий болід Ньюї – McLaren MP4-17 – став навіть не другою, а лише третьою силою у пелетоні.

Справа в тому, що колишня команда Едріана (Williams) оговталася від відходу геніального конструктора і побудувала дуже швидкий болід, проте через катастрофічні проблеми з надійністю, виклик "Феррарі, що працювала як годинник", вони кидали тільки в окремих перегонах. "Червоний Барон" впевнено пішов уперед і завоював титул за шість етапів до кінця сезону - рекорд, який досі залишається не зворушеним, навіть не дивлячись на подовження гоночного календаря.

Таке домінування одного гонщика спонукало FIA внести безпрецедентний ряд змін у правилах до початку 2003 року. Таким чином, з'явилася найгірша система нарахування очок за всю історію Формули-1: 10-8-6-5-4-3-2-1, яка давала переможцю перегонів лише 20% переваги над суперником на другій позиції.

Саме це надалі породить стратегію "доїздів до фінішу", яка не подобається глядачам навіть більше, ніж "автобус" у футболі.

Також, для збільшення кількості різних випадковостей, було змінено формат кваліфікації на вкрай суперечливу ідею з одним заліковим колом у кожного гонщика. Але крім організаційних питань, торкнулася й технічна частина.

Сучасні глядачі та інженери звикли до того, що гонщики проводять цілий сезон, задіявши всього 3-4 мотори. Однак, у 2002 році обмежень не було взагалі і Феррарі спокійно використовували різні двигуни для кваліфікації та гонки. Саме це вирішили обмежити в новому регламенті, і у 2003-му з'явилося правило, що змушує кожного пілота використовувати один і той самий силовий агрегат в рамках усього Гран-прі. Ця зміна вимагала серйозного доопрацювання головного "серця" боліда - адже тепер був потрібний вдвічі більший ресурс.

Кімі Райкконен

І поки Феррарі працювали над продовженням терміну служби двигуна, Едріан Ньюї побудував новий конкурентоспроможний болід - McLaren MP4-17D на сезон 2003. Роком раніше, на зміну Міці Гаккінену в команду прийшов Кімі Райкконен, якого фактично дворазовий чемпіон сам вибрав собі в приймачі.

А тепер молодий фін мала, ні багато ні мало, боротьба за титул із самим "Червоним Бароном". Як це часто буває після зміни регламенту, сезон вийшов досить хаотичним. Усі пілоти переживали свої зльоти та падіння. І боротьба за чемпіонство тривала до останнього етапу.

Хоча в активі Шумахера було відразу 6 перемог проти однієї у Райкконена, саме нова очкова система не дозволяла німцеві далеко відірватися від суперника, який регулярно збирав очки за 2-3 місця в перегонах. Закінчився сезон, все ж таки, шостим титулом Шумі, але з перевагою всього у два залікові бали.

Проте, говорячи з технічного боку, болід МакЛарен точно нічого не поступався Феррарі. Швидше позначилася колосальна різниця у досвіді між пілотами-претендентами.

А докладніше про боротьбу гонщиків у сезонах 2003 та 2005 ви можете прочитати у статті про Кімі Райкконена

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"АнтиШумахерівський" регламент, дубль 2

Сезон 2004 року пройшов повністю під домінуванням Міхаеля Шумахера. Проблеми, що були в минулому сезоні, були вирішені й "Червоний Барон" провів найкращий сезон у своїй кар'єрі, вигравши 13 гонок з 17, що на ті часи було неймовірним рекордом.

Як і два роки тому, домінування одного гонщика змусило FIA знову поставити питання, як повернути Формулі-1 видовищність. Тому що в ті часи домінування одного пілота не було чимось звичним. І як нове перезавантаження, було завдано удару по шинах.

Зараз ми звикли до того, що вже друге десятирічне усі команди їздять на колесах одного виробника. З одного боку, це рівні можливості для всіх, але з іншого – монопольний виробник Pirelli не зацікавлений у покращенні якості своєї продукції.

Інша ж справа була у 2001-2006 роках. Тоді в чемпіонаті були присутні відразу два постачальники покришок: Bridgestone і Michelin. була вірна японському виробнику.

Але справжнім випробуванням для гуми став сезон 2005. Річ у тім, що новий регламент зобов'язував гонщиків проїжджати кваліфікацію і всю гонку на тому самому комплекті коліс. Піт-стопи дозволялися лише для дозаправок.

Райкконен проти Алонсо

Сезон 2005 року став цілковитим провалом для Феррарі, від частини через зміни шинного регламенту. Це означало золотий шанс для Кімі Райкконена та його нового McLaren MP4-20 від Едріана Ньюї. Проте, на арену вийшов "старий знайомий" – Флавіо Бріаторе, який впевнено вів на вершину команду Рено та нового пілота – Фернандо Алонсо. Детальніше про італійського бізнесмена, який підкорив Формулу-1, я писав у нещодавній статті

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Власне, між командами МакЛарен та Рено розгорнулася основна битва в обох заліках. По чистій швидкості, творінь Ньюї точно не поступалися техніці, створеній Патріком Гедом. Однак, везіння було на боці французької команди.

І свою роль зіграла проблемна очкова система. При рівній кількості перемог в обох претендентів вирішальними виявилося кілька "зайвих" сходів у Райкконена. Відігратися практично не було можливості. Едріан Ньюї програв ушосте поспіль, а "фабрика чемпіонів" імені Бріаторе створила нову зірку гонок - Фернандо Алонсо.

Відхід Ньюї з МакЛарена

До сезону 2006 відбулася чергова глобальна зміна регламенту: на зміну трилітровим V10 прийшли двигуни V8 з об'ємом 2.4. Якщо раніше інженери змінювали у Формулі-1 епохи своїми новими винаходами, то у 21 столітті все вирішують юристи, які вигадують нові правила.

Повернулася заміна шин по ходу дистанції. Також було прийнято рішення відмовитися від кваліфікації з одним колом і саме тоді з'явився формат із трьома сегментами, який використовується і в наш час.

Однак Ньюї, після шести невдалих сезонів, прийняв рішення покинути "срібні стріли". Він встиг розпочати роботу над McLaren MP4-21, але це були перші кроки, а всю решту розробки та доопрацювання вже робили інші люди.

Як підсумок, команда стала лише "третьою силою", і Райкконен не міг наздогнати Алонсо і Шумахера, між якими відбувалася боротьба за чемпіонський титул. Однак надалі, на відміну від Вільямса, Макларен зміг уникнути різкого піка, і з 2007 по 2012 рік колектив регулярно був у групі лідерів.

Едріан Ньюі переходить до Red Bull у сезоні 2006 Getty Images

Що ж до найгеніальнішого конструктора - у 2006 році він перейшов до Red Bull. На той момент ця була непоказна команда-середняк, що належить австрійському виробнику енергетичних напоїв. Тоді цей вчинок здавався відверто дивним. Проте, докладніше про це, а також про шлях нашого героя в третьому колективі ми поговоримо в наступній частині.

Далі буде...