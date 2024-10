Перемогти всупереч очікуванням: 15 років з тріумфу Braun GP у Формулі-1

У сезоні Формули-1 2024 року, прямо серед чемпіонату різко змінився розклад сил: команда, яка домінувала на початку року, відкотилася вниз, а на перші позиції вийшли зовсім інші герої. І щось подібне було вже 2009 року. І сьогодні, 18 жовтня, через 15 років після перемоги приватної команди Braun GP у Кубку конструкторів та Дженсона Баттона в особистому заліку пропонуємо вам згадати історію попелюшки, яка стала принцесою.

Росс Браун

Щоб розуміти, що відбувається необхідно дізнатися ближче, власне, головного героя цієї історії. За часів кар'єри "Червоного Барона" Міхаеля Шумахера, Росс Браун обіймав посаду технічного директора спочатку у Бенеттоні, а потім у Феррарі. Але прославився він насамперед як геніальний стратег на командному містку. У його арсеналі було чимало хитрощів, які поступово стали його візитівкою.

Хоч би яким був талант пілота, автоперегони завжди були і будуть командним видом спорту. Більшість суперників Шумахера в боротьбі за чемпіонство виступали на болідах Едріана Ньюї, який вже в 90-х здобув славу найкращого конструктора Формули-1. Але "Червоний Барон" рішуче кидав виклик, а стратегічна майстерність Брауна зрівнювала шанси.

Особливо яскраво в історію увійшло Гран-прі Угорщини 1998 року, коли Росс по ходу заїзду вирішив перевести Шумі на стратегію трьох піт-стопів проти двох у Хаккінена і Култхарда. Німецький чемпіон промчав 19 кіл у кваліфікаційному темпі і відіграв у суперників більше часу, ніж займала додаткова зупинка, після чого впевнено перетнув фінішну лінію першим.

Минали роки, тандем швидкого гонщика та блискучого стратега впевнено здобував нагороди. Але все колись закінчується і наприкінці сезону 2006-го Міхаель Шумахер оголосив про звільнення з Формули-1. Відразу після цього Росс Браун вирішив залишити Феррарі, а у 2008 році він приєднався до заводського колективу Хонда на посаду керівника команди, з чого і починається наша історія.

Багатоходова комбінація

Йшов 2008 рік, команда Хонда була звичайним середняком, без претензій на нагороди. Росс Браун вирішив пожертвувати сезоном задля того, щоб досягти успіху в наступному. Слід зазначити, що до 2009 року планувалася дуже серйозна зміна технічного регламенту і всім колективам треба було з нуля проєктувати нові боліди. І подібні ситуації часом дають середнякам хороший шанс пробитися в топ.

По-перше, намічалася велика кількість змін в аеродинаміці, які були націлені на те, щоб знизити притискну силу болідів. Але один з інженерів Хонди підказав Россу ідею подвійного дифузора (піднята область у задній частині боліда), яка дозволяла зберегти та навіть збільшити ефективність аеродинаміки.

Зрозумівши слушність цієї ідеї, на наступних зборах команд, де обговорювався регламент наступного року, Браун запропонував усім стандартизувати задню частину болідів. Звичайно, всі подумали, що він знайшов переваги в іншій частині машини, і відразу відхилили цю пропозицію на загальному голосуванні. Отримавши, за допомогою вдалого блефу, необхідний результат директор віддав розпорядження почати розробку "подвійного дифузора".

Другою зміною у Формулі-1 2009 року була поява системи рекуперації кінетичної енергії – KERS. Якщо зараз ми сприймаємо гібридну складову боліда як щось звичне, тоді це було чимось зовсім новим. Наступним ходом Браун розпустив чутку, що KERS Хонди дає величезну перевагу у швидкості. І йому повірили! Тодішні лідери чемпіонату, Феррарі та Макларен кинулися витрачати величезну кількість грошей та ресурсів на розробку технічної новинки.

Однак сам Росс зрозумів, що сира технологія завдає більше шкоди у вигляді зайвої ваги та порушення балансу, ніж користі, і болід на 2009 рік проєктується без гібридної складової взагалі, поки суперники йшли неправдивим слідом.

Проблеми міжсезоння

Проблема прийшла звідки не чекали – ближче до кінця 2008 року керівництво концерн Хонда оголосив про закриття гоночної команди Формули-1. Просити сенсу не було: японець сказав – японець зробив. На рішення вплинула як економічна криза, так і відсутність нормальних результатів протягом кількох сезонів.

І поки в Бразилії розгорталася трагедія Феліпе Маси десь там "в глибині" відбувалася своя драма: пілот Хонди, Дженсон Баттон дивився на те, як після фінішу горить його болід і думав, що догорає і кар'єра гонщика Формули-1. Японський колектив "згортається", а місця в інших командах були вже зайняті.

Але своє слово сказав Росс Браун, який не збирався так просто відмовлятися від своїх "наполеонівських планів" наступного сезону. І він просто викупив команду, що закривається, за один долар, давши їй нове ім'я "Braun GP".

Передсезонні тести

Хоча Россу Брауну і дісталася база команди, всі напрацювання і навіть два пілоти – Дженсон Баттон і Рубенс Барікелло, не вирішеним залишалося питання з двигунами. Але в останній момент вдалося підписати контракт, не мало не мало, з Мерседесом.

І вже на передсезонних тестах боліди нової команди Braun GP почали показувати неймовірні результати. Звичайно, довіряти тестам – все одно, що вірити прогнозу погоди в 90-х, проте привід для роздумів вони давали.

Цікаво, що всі проблеми, які трапилися в міжсезоння, Браун зміг грамотно використати для того, щоб продовжити свою блеф-гру. На питання, – "а чому ваші боліди приїхали без системи KERS?", – він відповідав:

"Ми поки що не встигли пристосувати його під двигуни Мерседес. Але він дуже хороший".

І що характерно, у все це вірили, а суперники продовжували вкладатися в розробку сирої технічної новинки.

Початок сезону

У міжсезоння можна говорити багато. Але все розставляє на місцях початок гоночного календаря. І боліди "Braun GP", які насилу вийшли на старт, їхали значно швидше за інших. У першій гонці, на Гран-прі Австралії, пілоти завоювали переможний дубль.

На наступному етапі, в Малайзії, Баттон знову перемагає, проте через тропічну зливу заїзд був зупинений червоними прапорами, і пілоти здобули лише половину очок. А в Китаї, також у дощових умовах, на 1-2 місцях опинилися представники Ред Булл.

Далі були сухі гонки в Бахрейні, Іспанії та Монако, де Дженсон впевнено виграв, не залишаючи суперникам жодних шансів. Британець впевнено відривався вперед в особистому заліку, а багато фанатів уже починали нудьгувати. Але казки мають властивість закінчуватися.

Переломний момент

Слід пам'ятати, що Формула-1 21 століття – це насамперед гроші. І одна приватна особа не може змагатися з великими корпораціями щодо фінансів. У команди Braun GP просто не було за що доопрацьовувати свій болід протягом сезонів, тоді як суперники від етапу до етапу привозили якісь оновлення. І невдовзі своє слово сказав давній суперник Росса – Едріан Ньюї, який, на той момент, почав працювати в Ред Булл.

Вже на сьомому етапі в Туреччині поул-позиції завоював Себастьян Феттель, юна зірка "биків". Ці перегони Баттон ще зміг завдяки своєму досвіду "затягнути": на першому колі він випередив свого молодого суперника і довів справу до шостої перемоги, яка стала для британця останньою в сезоні.

А далі болід, який здавався непереможним на початку сезону, почав невблаганно відкочуватися вниз.

Друга половина сезону

Перегони у Великій Британії та Німеччині вже пройшли під диктовку команди Ред Булл, її представники видобули два дублі, поки Баттон фінішував на ще незвичних 5-6 місцях.

А до Гран-прі Угорщини, Макларен та Феррарі доведи до ладу свої системи KERS і представники обох колективів включилися у боротьбу за перемоги. Льюїс Гамільтон став першим гонщиком, хто виграв на гібридному боліді, а двома етапами пізніше, аналогічного досяг успіху і Кімі Райкконен.

За кілька етапів Браун GP скотилися з першої сили до четвертої. Після такого яскравого початку року починало пахнути несподіваним провалом. Але порятунком стало те, що суперники постійно відбирали один в одного очки, що сповільнювало скорочення відриву.

Розуміння того, що машина вже далеко не найкраща, змусило Росса "згадати молодість" і знову включити геніального стратега. Почалася постійна розробка нових тактик, щоби просто мінімізувати втрати. А в Монці, грамотне рішення пожертвувати кваліфікацією заради плану з одним піт-стопом проти двох у суперників, навіть дозволило Брауну знову побачити своїх пілотів на вершині подіуму. Щоправда, очолив командний дубль другий пілот – Рубенс Барікелло.

А потім етапи в Сінгапурі та Японії знову повернули всіх з небес на землю: боротьба йшла лише за крихітні очки позаду подіуму.

Гран-прі Бразилії 2009

За два етапи до кінця, Баттон випереджав напарника на 14 очок, а найближчого суперника "ззовні" Себастьяна Феттеля – на 16. При 10 очках за перемогу, це може здатися багато, але вже величезна різниця в темпі між Braun GP і Red Bull, серйозно говорила про шанси німця.

І всі пам'ятали про те, як два роки тому Кімі Райкконен за два етапи відіграв аж 18 залікових балів. Крім цього, Рубенс Барікелло, який втомився від постійного образу "пілота номер два", мріяв про те, щоб зробити ривок і забрати титул собі й після кваліфікації його шанси теж почали виглядати не такими вже й примарними.

Річ у тім, що в суботу пішов дощ, через що бразилець взяв поул, а британець та німець провалилися, стартувавши з другого десятка. Перша стартова позиція на домашній трасі малювала перед Рубенсом мрії про те, щоб виграти гонку перед рідними трибунами, але реальність досить швидко зруйнувала його ілюзії: після першого піт-стопу він втратив лідерство, а пізніше стався прокол у результаті контакту з Льюїсом Гамільтоном, після якого все було закінчено.

Баттон і Феттель поступово проривалися вперед. А новачок із Японії, Камуї Кобаясі, який проводив першу гонку в кар'єрі, одразу завоював безліч фанатів, після того, як кілька кіл утримував за спиною лідера чемпіонату.

За підсумками перегонів британець посів п'яте місце. Але важливіше було те, що німець відіграв лише одне очко, а напарник взагалі провалився. І це означало, що за один етап до кінця сезону Дженсон Баттон достроково став чемпіоном світу 2009 року і заспівав з гоночного радіо "We are the Champions". Також, команда Braun GP "оформила" перше місце у кубку конструкторів.

Епілог

Остання гонка сезону, яка вже ні на що не впливала, відбулася на новій трасі Яс-Маріна в Абу-Дабі. А далі шляхи Дженсона Баттона та Росса Брауна розійшлися.

Новоспечений володар титулу, перейшов у Макларен, і там став єдиним партнером по команді, який міг на рівних змагатися з Льюїсом Гамільтоном по чистій швидкості, без допомоги неймовірного везіння та інших обставин (як це було у Росберга).

Хоча більше Баттон і не вигравав залік пілотів, але безліч чудових гонок у 2010-2012 роках показали, що звання чемпіона світу він носить цілком заслужено. Його вміння відчувати ідеальний момент зміни гуми в дощових умовах стануть візитівкою британця. А перемога у божевільному Гран-прі Канади стала найкрасивішим моментом усієї кар'єри.

Що ж до Росса Брауна, то він продав свою команду на піку популярності за 75 мільйонів автоконцерну Мерседес, який постачав йому двигуни. Проте він залишився на керівній посаді, а також переконав Міхаеля Шумахера повернутися з пенсії та приєднатися до нового колективу.

Сезон 2010 року приніс найкардинальнішу зміну регламенту з 1994 року і до наших днів: була введена заборона на дозаправки під час гонки. Усім командам потрібно було з нуля розробляти "бензовоз", у баку якого могло поміститися паливо на всю дистанцію.

На жаль, відродження великого дуету не дало жодного результату: болід Mercedes GP був настільки поганий, що навіть сам "Червоний Барон" не міг з ним нічого зробити. Не стала ситуація кращою ні у 2011, ні у 2012. Успіх прийшов до сріблястої команди лише з початку гібридної турбоери, коли ні одного, ні іншого вже не було в колективі... Але слід зазначити, що обидва зробили величезний внесок у спільну справу.

