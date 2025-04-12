Албон буде злий: ФІА видалила час Хюлькенберга в кваліфікації Гран-прі Бахрейну

ФІА видалила результат пілота Заубер Ніко Хюлькенберга з протоколу кваліфікації Гран-прі Бахрейну, через що зміниться стартова решітка гонки.

Про це повідомляється на сайті Федерації.

Хюлькенберг пробився в другий сегмент кваліфікації, де потім показав тринадцятий час. Проте вже після закінчення сесії ФІА заявила, що під час ще першого сегменту Ніко порушив межі траси, через що його час було видалено.

В результаті цього Хюлькенберг стартуватиме не 13-м, а 16-м. Ця перестановка вплинула на стартові позиції ще трьох гонщиків: Фернандо Алонсо стартуватиме 13-м, Естебан Окон – 14-м, а Алекс Албон – 15-м.

Варто зазначити, що Албону є через що злитися на ФІА. Якби судді вчасно помітили порушення Хюлькенберга, пілот Вільямс пройшов би до другого сегменту кваліфікації та мав би можливість поборотися за Топ-10.

Нагадаємо, що переможцем кваліфікації Гран-прі Бахрейну став Оскар Піастрі. Пілот Макларен виграв боротьбу у представників інших двох команд.