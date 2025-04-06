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ФІА наклала штраф на Сайнса через проблеми з травленням

Володимир Максименко — 6 квітня 2025, 14:18
ФІА наклала штраф на Сайнса через проблеми з травленням
Карлос Сайнс
Instagram Карлоса Сайнса

Пілот команди Вільямс Карлос Сайнс отримав штраф за підсумками Гран-прі Японії через запізнення на виконання національного гімну країни-господарки.

Про це повідомляє пресслужба ФІА.

Організація покарала гонщика на 20 000 євро, 10 тисяч з яких – умовно. Річ у тому, що Сайнс мав проблеми із травленням, що було підтверджено лікарем – саме через це іспанець реально отримав лише половину покарання.

Зазначимо, що Сайнс фінішував на 14 місці, а гонку на "Судзуці" виграв пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Вже за тиждень відбудеться четвертий етап сезону Формули-1 2025 року – Гран-прі Бахрейну.

Раніше повідомлялось, що в Японії пілот Мерседес Антонеллі зміг підкорити декілька рекордів.

Гран-прі Японії Формула 1 Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

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