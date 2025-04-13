Ферстаппен: Я не змагаюся за титул чемпіона світу, лише приймаю в цьому участь

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен критично висловився щодо своїх шансів на виграш титулу чемпіона світу цього сезону.

Слова 27-річного нідерландця наводить Motorsport.

Чотириразовий чемпіон світу не був задоволений своїм виступом у кваліфікації Гран-прі Бахрейну, яку він завершив на сьомому місці. Гонщик скаржився на недостатнє зчеплення з треком та проблеми з гальмами свого боліда RB21.

І всього за тиждень після перемоги на етапі в Японії, Ферстаппен був дуже песимістичний, говорячи про боротьбу за титул.

"Зараз Макларен не є моїм суперником. Я просто беру участь у цьому чемпіонаті", – сказав Ферстаппен. На запитання, чи означає це, що він не бачить себе в боротьбі за титул, він відповів: "Ні, не бачу".

"Якщо ви подивитеся на відставання від Макларен, то зрозумієте, що я не здивований. Я вже говорив команді під час зимових тестів, що відставання становить півсекунди, і це підтвердилося, тож я мав рацію в цьому відношенні. Якщо поглянути на весь сезон, то я не думаю, що у нас коли-небудь був реальний шанс. Якщо інші припускаються помилок, як у кваліфікації в Сузуці, то ми можемо бути попереду. В Сузуці було неможливо обганяти, але так буває не завжди".

Як і в Японії, механіки Ред Булл перевернули болід пілота догори дном за одну ніч, щоб досягти більшої продуктивності. Але Ферстаппен не вважає, що команда могла б зробити щось ще, щоб виступити краще.

"Ми спробували все, що могли, і нічого не спрацювало, тож проблема не в цьому. Якби мені довелося знову проходити кваліфікацію, я не уявляю, що ще ми могли б змінити. Ми спробували все, що має сенс на цій трасі. У гонці я зроблю все можливе, але не знаю, чи вистачить цього для подіуму або шостого місця".

Нагадаємо, що Гран-прі Бахрейну відбудеться сьогодні, 13 квітня. Старт заїзду запланований на 18:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що ФІА покарала обох пілотів Мерседес втратою стартових позицій через інцидент під час кваліфікації.