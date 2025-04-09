Расселла похвалили за те, як він "підхопив" Мерседес після відходу Гамільтона

Технічний директор Мерседес Ендрю Шовлін оцінив лідерські якості Джорджа Расселла, який став першим номером команди в 2025 році.

Слова 51-річного британця наводить Motorsport.

Сезон-2025 "срібні стріли" розпочали без свого багаторічного лідера Льюїса Гамільтона, який перейшов у Феррарі. На думку Шовліна, Расселл чудово впорався із тим, щоб замінити семиразового чемпіона світу.

"Безумовно, в команді він дуже спокійний. Він здається дуже впевненим у собі. Він чудово попрацював у перших кількох гонках, тож це дуже надихає. Зараз він, здається, дуже розслаблений своїм становищем в команді і просто збирає очки, намагаючись кваліфікуватися якнайкраще. Перший ряд у Китаї був дуже обнадійливим. Він наполегливо підштовхує нас до вдосконалення і сам багато працює над собою", – сказав Шовлін.

Директор німецької команди також прокоментував взаємодію Расселла з новачком Андреа Кімі Антонеллі.

"Вони працюють разом, і Джордж намагається передати йому свій досвід. Я б сказав, що Расселл зробив крок вперед у цій ролі – зараз він є найдосвідченішим пілотом команди. Ми завжди знали, що він швидкий, але цього року він привніс у свій підхід впевненість і спокій, що дуже добре для нас працює. Ви подивіться на гонку в Мельбурні – Джордж дуже добре спілкувався з нами про вплив погоди і що він відчуває в машині. Ми використовували багато з цієї інформації, щоб скопіювати стратегію для Кімі, тому що для нього багато чого було новим. Але дуже приємно бачити, як вони працюють разом, і як Джордж взяв на себе цю роль".

Після перших трьох Гран-прі сезону 2025 року Мерседес посідає друге місце Кубку конструкторів з 75 очками. Німці поступаються тільки Макларен, який лідирує, маючи в активі 111 балів.

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