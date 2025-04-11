Феррарі привезли великий пакет оновлень на Гран-прі Бахрейну
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Напередодні початку Гран-прі Бахрейну стали відомі оновлення, які команди привезли на четвертий етап Формули-1.
Про це повідомляє FIA (Міжнародна автомобільна федерація).
Найбільше інновацій боліда зробила команда Феррарі, яка повністю оновила днище, а також дифузор та заднє антикрило.
Також певні оновлення привезли й інші лідери пелетону. Макларен оновили аеродинаміку передніх гальм, а Ред Булл збільшили переднє антикрило та змінили охолодження двигуна.
Оновлення Макларен
F1
Оновлення Ред Булл
F1
Також команда Гаас збільшила плавник на кожусі двигуна.
Нагадаємо, що вже о 14:30 розпочнеться четвертий етап сезону Формули-1 2025 року – Гран-прі Бахрейну.
За розкладом етапу в Сахірі ви можете ознайомитись за посиланням.