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Феррарі привезли великий пакет оновлень на Гран-прі Бахрейну

Станіслав Лисак — 11 квітня 2025, 14:10
Феррарі привезли великий пакет оновлень на Гран-прі Бахрейну
Getty Images

Напередодні початку Гран-прі Бахрейну стали відомі оновлення, які команди привезли на четвертий етап Формули-1.

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Про це повідомляє FIA (Міжнародна автомобільна федерація).

Найбільше інновацій боліда зробила команда Феррарі, яка повністю оновила днище, а також дифузор та заднє антикрило.

Оновлення Феррарі
Оновлення Феррарі

Також певні оновлення привезли й інші лідери пелетону. Макларен оновили аеродинаміку передніх гальм, а Ред Булл збільшили переднє антикрило та змінили охолодження двигуна.

Оновлення Макларен
Оновлення Макларен
F1
Оновлення Ред Булл
Оновлення Ред Булл
F1

Також команда Гаас збільшила плавник на кожусі двигуна.

Оновлення Гаас
Оновлення Гаас

Нагадаємо, що вже о 14:30 розпочнеться четвертий етап сезону Формули-1 2025 року – Гран-прі Бахрейну.

За розкладом етапу в Сахірі ви можете ознайомитись за посиланням.

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