Феррарі привезли великий пакет оновлень на Гран-прі Бахрейну

Напередодні початку Гран-прі Бахрейну стали відомі оновлення, які команди привезли на четвертий етап Формули-1.

Про це повідомляє FIA (Міжнародна автомобільна федерація).

Найбільше інновацій боліда зробила команда Феррарі, яка повністю оновила днище, а також дифузор та заднє антикрило.

Оновлення Феррарі

Також певні оновлення привезли й інші лідери пелетону. Макларен оновили аеродинаміку передніх гальм, а Ред Булл збільшили переднє антикрило та змінили охолодження двигуна.

Оновлення Макларен F1 Оновлення Ред Булл F1

Також команда Гаас збільшила плавник на кожусі двигуна.

Оновлення Гаас

Нагадаємо, що вже о 14:30 розпочнеться четвертий етап сезону Формули-1 2025 року – Гран-прі Бахрейну.

За розкладом етапу в Сахірі ви можете ознайомитись за посиланням.