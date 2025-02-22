Повернемо класичний шум: президент ФІА хоче повернути в Формулу-1 двигуни V10, але з нюансом

Президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм виступив із заявою, в якій запропонував Формулі-1 повернутися до двигунів V10, які дуже подобалися як фанатам, так і самим гонщикам.

Слова 63-річного президента Федерації наводить Motorsport.

Сулаєм сам є фанатом того, який звук видавали двигуни V10 болідів Формули-1, особливо якщо порівнювати з нинішніми силовими установками.

Проте розуміючи, що за нинішньої політики зробити це буде складно, він запропонував Ф1 розглянути варіант із поверненням V10, але які будуть використовувати екологічно чисте паливо.

"Шоу Формули-1 в Лондоні цього тижня викликало багато позитивних дискусій про майбутнє цього виду спорту. Хоча ми з нетерпінням чекаємо на введення в дію регламенту 2026 року щодо шасі та силового агрегату, ми також повинні бути лідерами в майбутніх технологічних тенденціях автоспорту. Ми повинні розглянути ряд напрямків, включаючи ревучий звук V10, що працює на екологічно чистому паливі. Який би напрямок не був обраний, ми повинні підтримати команди та виробників у забезпеченні контролю над витратами", – заявив Бен Сулаєм.

Востаннє двигуни V10 використовувалися у Формулі-1 в сезоні 2005 року. З наступного року "королева автоспорту" переходить на повністю синтетичне паливо. Відбудеться розподіл потужності між двигуном внутрішнього згоряння V6 і більш потужним електродвигуном MGU-K у співвідношенні майже 50/50, що збільшить залежність від електричної енергії порівняно з нинішніми силовими установками.

Нагадаємо, що під час шоу "F1 75" у Лондоні відбувся інцидент за участю відомого шеф-кухаря Гордона Рамзі.