Буде жарко та складно, – Ферстаппен не сподівається на легку перемогу в Бахрейні

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен занизив очікування фанатів від майбутнього Гран-прі Бахрейну.

Слова чотириразового чемпіона світу наводить Motorsport.

Ферстаппен готується до етапу в Бахрейні після того, як він виграв Гран-прі Японії. Незважаючи на хороший прилив упевненості за рахунок перемоги, 27-річний нідерландець запевнив, що в Сахірі йому буде дуже повторити успіх Сузуки.

"Перемога в Японії стала чудовим моментом для команди та ідеальним проводом для Хонди, з якою у нас були такі чудові стосунки та багато успіхів протягом багатьох років. Приголомшливо здобути там чотири перемоги поспіль, і це був чудовий старт для потрійних етапів. Це був хороший поштовх для команди, і тепер ми можемо сподіватися, що зможемо розпочати цей тиждень з більшою впевненістю. Бахрейн – це зазвичай місце, де ми добре виступаємо. Траса дуже технічна і, звісно, за умови, що вона проходить вночі, дещо відрізняється від інших. Буде спекотно, і я думаю, для нас що це буде важка гонка", – сказав Ферстаппен.

Пригадавши проблеми з болідом "биків", Макс знову висловив сподівання, що команда зможе їх вирішити якомога швидше.

"Нам ще є над чим працювати: менеджмент шин + не вистачає темпу, тому нам потрібно буде наполегливо працювати і постійно викладатись на повну. Однак мені завжди подобається ганяти в Бахрейні, тому я з нетерпінням чекаю на те, що принесе цей тиждень. Сподіваюся, що ми зможемо максимізувати продуктивність боліда наскільки це можливо".

Етап в Бахрейні стартує завтра, 11 квітня. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом сессій гоночного вікенду в Сахірі.

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