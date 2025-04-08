Хорнер: Макларен страждатиме через те, що обидва його гонщики змагаються за титул

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер вважає, що головник суперник його команди в особі Макларена матиме проблеми у майбутньому через рівний статус пілотів.

Слова 51-річного британця наводить Motorsport.

Наприкінці Гран-прі Японії Оскар Піастрі натякнув команді з Вокінга, що він швидший за Ландо Норріса. Австралієць хотів, щоб напарник пропустив його, бо він мав шанс поборотися з Максом Ферстаппеном за перемогу.

Проте "помаранчеві" не зважилися на командний наказ, і в підсумку пілот Ред Булл виграв гонку. І саме проблема рівності двох гонщиків, на думку Хорнера, зіграє ключову роль в сезоні для Макларен.

"Гадаю, їхня проблема в тому, що у них є два гонщики, які борються за титул чемпіона світу. Складність полягає в тому, що вони зробили ставку на те, що дозволять їм боротися один з одним. Тож потім їм доведеться йти на компроміс, який неминуче прийде з цим", – сказав Хорнер.

Кервіник "биків" висловив думку, що андрекат з боку Норріса міг би допомогти йому обійти Ферстаппена.

"Андеркат був досить потужним. Але це вже неважливо. Більшість важкої роботи було виконано в суботу. Думаю, 90% машин фінішували в тому порядку, в якому вони стартували. Сьогодні це була справжня спринтерська гонка. Деградація шин була дуже низькою. Ми знаємо, що Макларен дуже, дуже швидкі. І Максу потрібно було бути ідеальним, коли два дуже швидких суперники їхали одразу за ним. За 53 кола він не допустив жодної помилки і мав достатній темп, щоб відірватися від них, залишивши їх поза зоною ДРС. Я думаю, що це один з найкращих вікендів Макса".

Трійця Ферстаппен-Норріс-Піастрі фінішувала у проміжку 3,5 секунд. Після завершення Гран-прі Хорнер назвав Макса "найкращим пілотом у світі" на даний момент.

Раніше стало відомо, що Хонда матиме вплив на вибір складу пілотів Астон Мартіна в сезоні 2026 року.