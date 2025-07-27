Результативні помилки Норріса, сльози Антонеллі та типова Феррарі: підсумки етапу Формули-1 в Бельгії

Три тижні ми жили, забувши, що таке Формула-1. І ось вона повернулася етапом у Бельгії, який хоч і не завжди, але все ж регулярно дарує вболівальникам спектр усіляких емоцій.

Звільнення, що шокувало всіх

Хоч це і сталося практично три тижні тому, але про подію такого масштабу не можна не згадати.

Невдалі виступи команди призвели до того, що Ред Булл звільнив Крістіана Хорнера з посади керівника практично одразу після етапу в Сільверстоуні.

Зрозуміло, що до звільнення призвели не лише результати "биків", а й регулярні конфлікти в самій структурі колективу з Мілтон-Кінса.

Залишається тільки здогадуватися, наскільки все було погано, раз Ред Булл вирішив звільнити людину, яка очолювала цей проєкт з самого першого дня його існування у Формулі-1, і яка безпосередньо асоціюється з його успіхами.

Магії звільнення вистачило тільки на спринт

Раніше серед фанатів Формули-1 ходив жарт про магію звільнення в Ред Булл, яка потім приносить неодмінний успіх.

Чи то збіг, чи то все не просто так, але факт лишається фактом: коли Ред Булл звільняв якогось важливого співробітника чи пілота, Макс Ферстаппен вигравав наступну гонку.

Так сталося і цього разу. От тільки ефекту від звільнення Хорнера вистачило лише на успіх у спринті. Хоча якщо зважити величину особистості Крістіана, то варто було очікувати переможної серії Макса на 5-6 Гран-прі, не менше.

Не варто також забувати, що це був перший етап для Лорана Мекіса на чолі Ред Булл. І почав він свій шлях у новій команді з перемоги. А це ще одна галочка в резюме.

Традиції Феррарі житимуть вічно

Байки про "наступний сезон точно наш" уже втратили свою актуальність, тепер вони мають локальний масштаб.

Скудерія використала тривалу перерву між етапами, щоб протестувати свою новинку – оновлену задню підвіску. І результати тестів були обнадійливими, адже підвіска у поєднанні з новим днищем, що було встановлене ще в Австрії, дала необхідний ефект.

Феррарі виправила проблему з низькою посадкою боліда, що дозволило скоротити час на колі. Здавалося, що ось воно, те саме оновлення, яке має подарувати нам дуель Скудерії та Макларена. Але...

На ділі все виявилося не так перспективно. Як сказав Шарль Леклер, Феррарі начебто поїхала швидше, але в Бельгії Макларен був ще швидшим. І це без оновлень.

Можливо, надалі нова збірка італійської машини проявить себе з кращого боку. Але в Спа Леклер упродовж усієї гонки був змушений лише відбиватися від атак Ферстаппена, якому до того ж перед стартом поставили старий двигун. А що було б, виступи чемпіон із колишньою силовою установкою? Ще й на фініші Леклер поступився переможцю Гран-прі Оскару Піастрі одразу 20 секунд.

Погода внесла свої корективи

Зазвичай дощові гонки бувають цікавішими за сухі за рахунок своєї непередбачуваності та зміни стратегії всіх команд, які вже не зобов'язані використовувати два різні комплекти гуми.

Але після того, як Формула-3 скасувала свій заїзд через складні погодні умови, в голові одразу сплив 2021 рік і та ганьба, що сталася.

На щастя, цього разу все обійшлося і ми отримали повноцінну гонку. Так, вона була не найцікавішою, але це все одно краще, ніж проїхати два кола і заїхати назад у бокси. Але все ще залишається питання до керівництва Формули-1 та ФІА: навіщо Піреллі розробляє резину для дощових гонок, якщо ви боїтеся цих самих дощових гонок?

Піастрі змусив Норріса зламатися під тиском

Результати кваліфікації ніби натякали, що ми вкотре спостерігатимемо за боротьбою пілотів Макларена, тепер за перемогу в Бельгії.

Так воно і сталося. Шкода, звісно, що все вирішилося на ж першому колі...

Норріс згадав про свої минулорічні традиції програвати старт, коли він починає гонку з поулу. І тут навіть не допомогло те, що Гран-прі розпочався за машиною безпеки.

Головною проблемою Ландо стало проходження першого повороту. Саме там він зробив одразу три помилки, перша ж з яких коштувала йому перемоги.

Норріс погано вийшов із повороту, його занесло, через що він не зміг добре розігнатися. Цим скористався Піастрі, який на першому ж відрізку прямої Кеммел пройшов напарника.

Oscar Piastri wastes no time in seizing control of this race 🤩#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/DaRxFSDtCt — Formula 1 (@F1) July 27, 2025

Команда розвела своїх гонщиків по стратегії: Піастрі перевзули в мідіум, а Норрісу поставили хард. У підсумку вони обидва їхали до фінішу на одному комплекті сліка, що викликало лише одне питання: чи наздожене Ландо Оскара?

У нього були на те шанси, але власні помилки позбавили його можливості поборотися за перемогу. Норріс двічі заблокував передні колеса в першому повороті, а також виїхав за межі траси, що в сумі коштувало йому приблизно трьох секунд. На фініші британець програв напарнику 3,4 секунди. От і думайте, якою могла бути боротьба на останніх колах гонки.

Гамільтон виправився за свою помилку

Як часто ви стаєте свідком того, як семиразовий чемпіон світу двічі поспіль протягом двох днів поспіль не може подолати перший сегмент кваліфікації? Я от жодного разу.

Але саме це і сталося минулими днями, у Льюїса Гамільтона етап у Спа не задався від самого початку. Він не вразив у першій практиці, після чого відбувся провал у кваліфікації спринту. Коротка гонка, до слова, теж вийшла так собі.

На цьому кошмар сера Льюїса не закінчився. Судді видалили час Гамільтона в першому сегменті кваліфікації Гран-прі, що призвело до вильоту пілота Феррарі в К1. Другий. День. Поспіль.

Можна тільки уявити, яким жахливим був настрій Льюїса, з огляду на те, яким він був протягом усього сезону.

І тут на виручку прийшла погода – дощ перемішав усі карти, що виявилося дуже доречним британському гонщику. Завдяки ранньому піт-стопу та власній швидкості Гамільтон, який стартував із піт-лейну, після першої третини дистанції опинився в Топ-7. Непоганий прорив, чи не так?

Шкода тільки, що на цьому весь успіх Льюїса закінчився. Більшу частину гонки він переслідував Алекса Албона, і все було безуспішно – представник Таїланду не дозволив пройти себе. Але навіть прориву з 18 на 7 місце вистачило, щоб заробити визнання вболівальників і статус гонщика дня.

Заубер тримається в середняках, повернення Албона

Під кінець дії нинішнього регламент Заубер відродився і став справді міцним середняком, який на регулярній основі бореться за очки.

Швейцарці заробили два очки зусиллями Габріеля Бортолето. Вони могли здобути на одне очко більше, не прийми дивне стратегічне рішення покликати Ніко Хюлькенберга на другий піт-стоп, на момент проведення якого німець був десятим.

Водночас Алекс Албон показує, що його невдала серія залишилася позаду. Після восьмого місця у Британії пілот Вільямса успішно стримав Гамільтона позаду та фінішував шостим у Спа, чим приніс своїй команді багато очок.

lewis hamilton and alex albon for 20 laps pic.twitter.com/wmWY0x0v1N — van (@v_sargeantism) July 27, 2025

А от у його напарника все не так добре. Спочатку Карлос Сайнс стартував із піт-лейну, після чого в гонці він опинився лише 18-м. Серія з п'ятьма фінішами в очках у шести гонках змінилася невдачами.

"Феррарі" етапу: емоційний Антонеллі

Цього разу традиційна рубрика буде не про веселощі, а про те, що характерно для всіх людей – емоції. Причому далеко не найпозитивніші.

Італієць, так само як і його попередник у Мерседесі Льюїс Гамільтон, провалив обидві кваліфікації в Бельгії, не зумівши вийти з першого сегмента.

Після другої кваліфікаційної сесії за два дні Андреа вийшов до преси з червоними та злегка мокрими очима і серветкою в руці. Усе вказувало на те, що Антонеллі не стримав емоцій і розплакався після суботньої кваліфікації.

kimi antonelli is still a kid. a few bad performances can’t overshadow the fact he’s the best rookie this season. they need to look after him & make sure he doesn’t drown in a half empty glass. if it doesn’t destroy you seeing him like this you’re no humanpic.twitter.com/QCsjKMAf4S — mel ⁴ ⁴³ (@luckyagainlando) July 26, 2025

Його можна зрозуміти, все-таки для нього це дебютний сезон у Формулі-1, та ще й одразу в одній із топових команд серії. Тобі важливо демонструвати результат, інакше кар'єра у Ф-1 може швидко закінчитися.

Хочеться лише підтримати Антонеллі. Віримо, що він впорається з тиском і не зламається під ним. Формулі-1 потрібні сильні молоді пілоти.