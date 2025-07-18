Гамільтон та Леклер протестували оновлення Феррарі, яке має усунути основний недолік боліда Скудерії

Пілоти Феррарі Льюїс Гамільтон та Шарль Леклер власноруч спробували новинку Скудерії, яка розробила важливе оновлення боліда SF-25.

Про це повідомляє RacingNews365.

Поки Формула-1 перебуває на паузі, вчора, 17 липня, Феррарі на своїй трасі Муджелло проводила тести нової задньої підвіски.

Італійська стайня сподівається, що ця модернізація допоможе їй вирішити проблему чутливості машини до зміни висоти її посадки.

Згідно з джерелом, Феррарі задоволена своєю новинкою. Телеметрія показала, що нова задня підвіска добре працює в тандемі з новим днищем. Скудерія планує випробувати підвіску у справі вже під час наступного Гран-прі, яке проходитиме в Бельгії у Спа-Франкоршам 27 липня.

Очікується, що нова підвіска дозволить команді опускати машину нижче і ближче до землі, що сприятиме поліпшенню притискних властивостей, які генерують продуктивність. Скудерія була змушена підняти болід після дискваліфікації Гамільтона у Китаї за надмірний знос контрольної планки.

Зазначимо, що Феррарі продовжує займатися оновленнями боліда. На Гран-прі Австрії Леклер та Гамільтон виступали з оновленим днищем, яке мало позитивний вплив на темп обох пілотів.