Леклер: Феррарі зробила крок уперед, але Макларен якимось чином став ще швидшим

Пілот Феррарі Шарль Леклер підбив підсумки не найвдалішої кваліфікації спринту Гран-прі Бельгії.

Слова 27-річного монегаска наводить Motorsport.

Скудерія привезла на етап у Спа оновлену задню підвіску, яку команда тестувала у Муджелло.

Незважаючи на позитивні відгуки та ефект, Феррарі знову не змогла поборотися за поул: Леклер посів четверте місце у кваліфікації, програвши 0,768 секунди переможцю Оскару Піастрі з Макларена.

Цей результат викликав великий подив у Шарля, який не розуміє, як британська команда поїхала ще швидше.

"Я відчув зміни, але справа в тому, що сьогодні розрив був величезним. Я впевнений, що ми зробили крок вперед, але чомусь на цій трасі Макларен здається навіть швидшим, ніж зазвичай. Тож із цього боку це трохи розчаровує. Але я думаю, що те, чого ми очікували від цих оновлень, ми отримали. Просто прикро, що у нас була така складна кваліфікаційна сесія, особливо з точки зору розривів. Знову ж таки, відчуття були досить хороші, і це змішане почуття. З одного боку, я радий, що машина почувається краще. З іншого боку, навіть якщо машина почувається дуже добре, ми все одно програємо сім десятих, а це дуже багато. Так, це довга траса, але все одно це велика кількість часу. Тож попереду ще багато роботи. Нам просто потрібно додати зчеплення з дорогою. Я не думаю, що ми робимо щось особливо неправильно, але нам просто потрібно більше зчеплення, якого, схоже, поки що немає", – сказав Леклер.

Спринт Гран-прі Бельгії проходитиме сьогодні, 26 липня. Старт гонки запланований на 13:00 за київським часом.

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