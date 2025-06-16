Дурість Норріса, бездоганний Расселл та фініш без боротьби: підсумки етапу Формули-1 в Канаді

Два тижні паузи пролетіли непомітно. Формула-1 перемістилася до Монреаля, де проходив ювілейний десятий етап сезону.

Боротьба Расселла та Ферстаппена, страждання Албона та драма Макларен – усе це ми зараз і розглянемо.

Хаджар вчиться на помилках інших

Не потрібно бути генієм, щоб розуміти всю тяжкість ролі другого пілота Ред Булл. Не дарма у фанатському (та й не тільки) середовищі ходить легенда про прокляття, яке переслідує всіх напарників Макса Ферстаппена, починаючи з відходу Даніеля Ріккардо.

Цього сезону "бики" вже встигли зробити заміну Лоусона на Цуноду, яка начебто і виправдовує себе, але все одно не дала того ефекту, на який розраховували в Мілтон-Кінсі.

На все це з боку дивиться Ісак Хаджар і думає: "Та навіщо мені ці страждання? Мені і в Рейсін Буллз добре". Француз зіграв на випередження, заявивши, що він не вважає себе готовим до переходу в старшу команду. Розумно.

Не варто злити Макса

Після Гран-прі Іспанії над Ферстаппеном нависла загроза бана на одну гонку через перебір штрафних балів. За минулі два тижні на цю тему було так багато міркувань, що сам винуватець втомився від усього цього.

Кожне його спілкування з пресою не обходилося без запитання "А що ти збираєшся робити, адже у тебе так багато штрафних балів?".

Під час пресконференції після кваліфікації Макс не витримав і сказав, що його вже дістали цими запитаннями. І коли черговий журналіст вирішив поговорити з чемпіоном про гонку та штрафні бали, Ферстаппен лише показав йому два великі пальці.

Max was, once again, asked if he feels different going into the race, knowing he is close to a race ban



he replied, without picking up the mic: "😑👍"pic.twitter.com/VVe4yNW29s — Verstappen News (@verstappenews) June 14, 2025

Що ж, один такий вікенд Макс пережив. Залишилося ще пройти через Австрію і тоді йому стане на два бали легше.

Гонка була "meh"

Це був той випадок, коли очікування від гонки не виправдалися від слова зовсім. Після очікуваної стартової активності (яка все одно могла бути вищою) на трасі не відбувалося практично нічого.

Єдину різноманітність у нудні будні перегонів вносили піт-стопи, які перемішували пелотон і змушували лідерів прориватися через середняків-аутсайдерів.

Хіба що під кінець заїзду активізувалися пілоти Макларен, які наздогнали Антонеллі. Італієць навряд чи б вистояв проти них, але Норріс вирішив натиснути на кнопку "зробити цікаво". З цієї ж причини ми не отримали повноцінного фінішу та боротьби за перемогу чи подіум – гонка завершилася під машиною безпеки.

Мерседес видав практично ідеальний етап

Коли відверто не йдуть справи у Ферстаппена, та й Макларен розчаровує, на сцену виходить колишній домінатор Формули-1.

Ще по ходу вільних тренувань Джордж Расселл демонстрував хороший темп, який він підтвердив у кваліфікації, взявши, як він сам потім зізнався, несподіваний поул. Не сильно відстав від нього й Антонеллі зі своїм четвертим місцем у кваліфікації.

З огляду на непрості стосунки Расселла і Ферстаппена, багато хто очікував, що в першому повороті між ними щось станеться. Справедливості заради, варто зазначити, що це було виправдано.

Але, на жаль цих самих прогнозистів, старт пройшов дуже навіть миролюбно: Джордж впевнено зберіг лідерство, а Макс не діяв агресивно.

Але що більш цікаво, так це те, що Антонеллі зміг пройти Піастрі, вирвавшись на третє місце. До того ж, юний італієць впорався з тиском та зберіг за собою позицію, після чого почав пресингувати Ферстаппена, який не міг наздогнати лідера. Причому цей сценарій повторився пізніше: щойно Антонеллі під'їжджав на радіус атаки, Ферстаппен їхав у бокси.

У підсумку Расселл, у якого цього дня просто не було суперників, уперше в кар'єрі оформив хет-трик (поул, перемога та найшвидше коло), тоді як Антонеллі став третім наймолодшим пілотом, який опинився на подіумі. Шикарний вікенд для "срібних стріл", які повернули собі друге місце в Кубку конструкторів.

Kimi Antonelli becomes the third youngest driver to finish on the podium in F1 history 👶#CanadianGP pic.twitter.com/pB1XUAV2gd — Autosport (@autosport) June 15, 2025

Подіум всупереч темпу

Як було помічено під час трансляції, Ферстаппен був найповільнішим серед усієї Топ-5 Гран-прі Канади. Макс не міг наздогнати Расселла, а його самого постійно наганяв Антонеллі та дует Макларенів.

Та попри всі проблеми, нідерландець все одно зумів завезти Ред Булл на подіум, продовжуючи свою боротьбу за титул.

Варто зазначити, що за підсумками заїзду Макс трохи скоротив відставання від Оскара в особистому заліку. Але якщо в майбутньому нічого кардинально не зміниться, то на результат титульної гонки це ніяк не вплине.

Феррарі – найгірша серед топів

Страждання не тільки фанатів, а й самих пілотів Феррарі продовжилися в Монреалі, де італійці ні на що не претендували.

Якщо раніше в нас була Формула-1 та Формула-1,5 (що передбачало поділ пелотону на топів та аутсайдерів), то в Канаді сюди додалася Формула-1,25 у вигляді Скудерії.

І якщо Леклер ще якось натякав на боротьбу за більш високе місце, Гамільтон же знову був у своїй лізі, де він був наодинці з собою. Уже після гонки стало відомо, що його болід був пошкоджений збитим бабаком. Але навряд чи це стало ключовою причиною того, що семиразовий досі не опинився на подіумі цього року.

Lewis Hamilton hit a groundhog earlier in the race, causing damage and a loss of downforce.



Talk about bad luck 😣



pic.twitter.com/EZDiyHY0pc — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) June 15, 2025

Нинішній стан справ у Маранелло чудово описує відома цитата про футбольний Тоттенхем із фільму "Залягти на дно в Брюгге": команда не жахлива, але й за перемоги вона не бореться.

На тлі чергового провального сезону Феррарі опинилася під тиском з боку ЗМІ. Причому під ударом опинилися всі: і Леклер, і Гамільтон, і, тим більше, Вассер.

У підсумку всім їм довелося відбиватися: Шарль вкотре заявив, що любить Феррарі і не збирається йти, сер Льюїс"тільки почав свій шлях" з колективом з Маранелло, а Фредерік взагалі пішов у контратаку, звинувативши італійські ЗМІ в нападках на команду. "Неймовірна" атмосфера...

Прокляття Албона

Другий вікенд поспіль Алекс Албон страждає через надійність техніки, що сильно позначається на наборі очок командою з Гроу.

Як і в Іспанії, у тайського гонщика були проблеми із силовою установкою, про що йому і сказав гоночний інженер на початку Гран-прі Канади. Як і в Іспанії, Албон був змушений зійти з дистанції. Дві гонки поспіль Алекс не те, що не зміг поборотися за очки, а й фінішувати.

LAP 48/70



Albon pulls over and retires from the race! 😢



He parks his Williams safely behind the barrier at the hairpin and we remain under green flag conditions#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/h8VqdAgYlB — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Поки що це не критично позначається на Кубку конструкторів, Вільямс все ще має дворазову перевагу над Хаас і Рейсін Буллз, і з комфортом утримує п'яту сходинку. Але рано чи пізно суперники почнуть підтискати.

Халк знову в очках, Алонсо набирає форму

У той час, як Албон бореться з болідом, його суперники проводять хороші гонки.

Ніко Хюлькенберг другий заїзд поспіль і втретє в сезоні затягнув Заубер в очки, завдяки чому швейцарці не йдуть останніми в Кубку конструкторів.

Паралельно з цим Фернандо Алонсо поступово робить те, що й має робити лідер середняка – стабільно набирає очки. І це після восьми стартових етапів без зароблених балів із трьома сходами. Будемо сподіватися, що Едріан Ньюї побудує для Нандо гідний болід наступного сезону.

"Феррарі" етапу: критична помилка Норріса

До самого завершення гонки на потрапляння до цієї рубрики претендував Леклер із його розбитим болідом у практиці та рекордним-провальним колом кваліфікації.

Але на 67-му колі Гран-прі Канади на сцену вийшов Ландо Норріс, який вирішив повернути нам наш 2011 рік. Норріс та Піастрі майже один в один повторили зіткнення Гамільтона та Баттона у тому самому 4-годинному Гран-прі Канади.

Into the wall and out of the race! 😱



Lando Norris apologised for this collision with his teammate Oscar Piastri #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/4FiNVm1hiI — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Усі пам'ятають культову фразу Айртона Сенни: "Якщо ти не йдеш в існуючий простір, ти більше не гонщик" (If you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver).

Як і Баттон 14 років тому, Норріс неправильно зрозумів цей вислів, і пішов на обгін, де йому просто не було місця.

До Піастрі нуль претензій, він не робив нічого протизаконного. А ось Ландо переоцінив свої можливості і неправильно оцінив ситуацію. І це при тому, що з іншого боку було вдосталь місця для обгону.

Варто віддати британцеві належне, він одразу ж вибачився перед командою, не ставши звинувачувати напарника, як це часто буває в подібних моментах через загострення емоцій. Тут Ландо відразу ж все зрозумів, що він накоїв.

Ось тільки через свої дії він дозволив Оскару збільшити відрив у гонці за титул до 22 очок. Зрозуміло, що попереду ще 14 етапів, де він може відігратися, але де гарантія, що це станеться?